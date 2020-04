Sejm: bezpłatne leki dla kobiet w ciąży, projekt Godek, ustawa cukrowa

15 kwietnia rozpoczynają się dwudniowe obrady Sejmu. W porządku dziennym 10. posiedzenia znalazło się kilkanaście projektów ustaw, w tym o podatku cukrowym, bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży i tzw. projekcie Godek o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

W planie m.in.:

- sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 202 i 251). Projekt dotyczy wprowadzenia bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży;



- Pierwsze czytanie obywatelskiego (Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Kaja Urszula Godek) projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 36). Projekt zakłada usunięcie jednej z legalnych przesłanek przerywania ciąży - gdy płód jest ciężko uszkodzony;

- rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 274).

Senat stanął na stanowisku, że ustawę należy odrzucić w całości, ponieważ nakłada ona na przedsiębiorców nieproporcjonalne do deklarowanego celu ustawy obciążenia fiskalne. "Ustawa nie ma charakteru prozdrowotnego, nie jest właściwym narzędziem do walki z nadwagą, otyłością i innymi chorobami, zaś jej zasadniczym celem jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa w celu jego zrównoważenia" - oceniono.

W opinii senatorów, nie przedstawiono przekonujących argumentów potwierdzających tezę, że wyższa cena napojów, zawierających cukier i inne substancje słodzące, skutkować będzie mniejszym ich spożyciem. Jak wskazują doświadczenia innych krajów (np. Wielkiej Brytanii) nałożenie nowego podatku i wzrost cen produktów słodzonych, nie doprowadziły do spadku konsumpcji cukru, zaś konsumenci zaczęli wybierać produkty tańsze, będące gorszej jakości zamiennikami.