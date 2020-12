Sejm: tekst ustawy o zawodzie farmaceuty

Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano tekst ustawy o zawodzie farmaceuty ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu na początku lutego 2020 roku. Został skierowany do pierwszego czytania, ale jego procedowanie zostało przerwane z powodu sytuacji pandemicznej. W maju powrócono do prac nad dokumentem. Przez kolejne miesiące toczyły się zacięte dyskusje m.in. podczas wielogodzinnych obrad sejmowej komisji zdrowia. W październiku ustawa trafiła do Senatu. Tu wprowadzono kilka poprawek.

10 grudnia posłowie przychylili się do rekomendacji sejmowej komisji zdrowia i odrzucili część poprawek Senatu zaproponowanych kilka dni temu do ustawy o zawodzie farmaceuty.

Teraz ustawa będzie przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu a następnie, po jej podpisaniu, zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw. Z dniem publikacji wejdzie do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senat