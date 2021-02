Seryjny włamywacz do aptek zatrzymany przez policję

W ostatnim czasie policja zatrzymała złodziei, którzy za cel obrali sobie stołeczne apteki (fot. Pixabay)

Operator stołecznego monitoringu zauważył na kamerach mężczyznę, który usiłował włamać się do apteki. Powiadomiony o tym patrol policji, informowany przez operatora o kierunku przemieszczania się mężczyzny, zatrzymał go. To apteczny włamywacz recydywista.

Operator monitoringu miejskiego zauważył na kamerach mężczyznę, który na Ochocie usiłował włamać się do apteki. Natychmiast poinformował dyżurnego komendy, który wysłał we wskazany rejon załogę policji. Funkcjonariusze w czasie dojazdu na miejsce uzyskali kolejną informację, że włamywacz uciekł w inną ulicę. W czasie poszukiwań mężczyzny dyżurny monitoringu przekazywał policjantom, gdzie znajduje się poszukiwany. Ci podjęli interwencję wobec wskazanego mężczyzny. 43. latek na widok radiowozu próbował uciekać, ale został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy na warszawskiej Ochocie. W trakcie czynności przy mężczyźnie znaleziono prawie 4 gramy mefedronu oraz torbę podróżną, w której znajdowały się narzędzia mogące służyć do dokonywania włamań. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy wystarczył, aby przedstawić mężczyźnie 7 zarzutów. 43-latek poprzez wyłamywanie drzwi dokonał 3 włamań do aptek na terenie dzielnicy, za co usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Kolejne 3 zarzuty mężczyzna usłyszał za usiłowanie włamania do dwóch aptek na Ochocie i jednej we Włochach. Łączna wartość strat, jaką 43-latek wyrządził na terenie Ochoty oraz Włoch wynosi ponad 22 tys. złotych. 7 zarzut dotyczył posiadania narkotyków wbrew ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednocześnie operacyjni z wydziału do wali z przestępczością przeciwko mieniu z Woli pracowali nad zdarzeniami dotyczącymi włamań do aptek na terenie dzielnicy, do których doszło w styczniu i lutym br. Sprawca po uprzednim podważeniu drzwi wejściowych do aptek kradł pieniądze w różnych kwotach. Analiza spraw oraz czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy. W tym czasie wpadł on w ręce policjantów z Ochoty podczas włamania na terenie dzielnicy. Policjanci z Woli po zgromadzeniu materiału dowodowego udowodnili mężczyźnie siedem włamań, do których doszło na terenie dzielnicy Wola. Ustalili również, że pod koniec stycznia br. mężczyzna włamał się do apteki na terenie Raszyna, skąd skradł około pięciu tysięcy złotych.

