ŚIA: zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach

W związku z napływającymi do Izby zapytaniami, Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przygotował opinię dotyczącą zasad stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach.

Zgodnie z komunikatem na stronach rządowych w aptekach powinny obowiązywać bezwzględnie następujące zasady bezpieczeństwa:

Obowiązek dotyczy zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej: Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy nie można zachować 1,5 metrowej odległości od innych.

Na czym polega ten obowiązek? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

- w autobusie, tramwaju i pociągu,

- w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,

- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

- w kinie i teatrze,

- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

- w kościele i szkole, na uczelni

- w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.



- Niestety w tej procedurze prawnej pominięto apteki, jednak biorąc pod uwagę definicję apteki z art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne uważam, że per analogiam zastosowanie mają przepisy … u lekarza w przychodni … i ten obowiązek dotyczy też aptek - wskazuje Krystian Szulc.

Jeżeli pacjent nie chce założyć maseczki można odmówić obsługi takiej osoby i wyprosić ją z apteki, a w razie kłopotów należy wezwać policję - brak założonej maseczki to wykroczenie.

- Wyrażam pogląd, iż w dalszym ciągu można ograniczać liczbę osób przebywających w aptece, a contrario, apteka to nie sklep, a w przychodniach przepis ten nadal obowiązuje.

- Uważam także, iż pracownik fachowy apteki winien oprócz szyby w aptece stosować jeszcze jeden ze środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) - dodaje radca ŚIA.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określa obowiązki pracodawcy:

„§9 ust. 3 p. 3

3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.”