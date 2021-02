Skarga do WSA: apteki nie są od realizacji zadań własnych powiatów

Według radnych, dyżur apteki 3 noce w miesiącu w godzinach 20.00-8.00 nie jest nadmiernym obciążeniem pracą. - Samorząd terytorialny realizuje zadania własne przerzucając je na wyłączny koszt przedsiębiorców prowadzących apteki - odpowiada właściciel placówki.

Radni powiatu sokołowskiego przygotowali projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę rady wraz z odpowiedzią na skargę.

Chodzi o harmonogram pracy aptek. Jeszcze w ubiegłym roku radni powiatu uchwalili grafik pracy aptek, który od nowego roku nałożył na placówki całonocne dyżury.

26 stycznia 2021 roku właściciel jednej z aptek zaskarżył uchwałę, kierując skargę do WSA. Uzasadnił w niej brak powodów do tego, by apteka była otwarta 24 godziny na dobę. Są to powody zarówno finansowe, jak i organizacyjne.

Według właściciela apteki, "znikome zainteresowanie pacjentów usługami apteki przez mieszkańców w godzinach nocnych powoduje zmniejszenie rentowności aptek".

Zwrócił też uwagę na fakt, że zadania własne powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia nie mogą odbywać się na zasadzie nieodpłatnego przeniesienia zadań własnych na podmioty prywatne.

"Powiat nie zawiera z właścicielami aptek umów w zakresie realizacji zadań powiatu, pomimo iż umowy zawierane z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań własnych nie są czymś niezwykłym w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego".

A w obecnej praktyce samorząd terytorialny realizuje zadania własne przerzucając je na wyłączny koszt przedsiębiorców prowadzących apteki.

Radni przygotowali odpowiedź na skargę. Poinformowali w niej, że "projekt uchwały w sprawie dyżurów aptek wraz z harmonogramem powiat przedstawił do zaopiniowania burmistrzom i wójtom z terenu powiatu sokołowskiego oraz – choć nie ma takiego obowiązku – także kierownikom aptek".

Jak wynika z odpowiedzi, kierownicy aptek odnieśli się do projektu uchwały, informując, że wyrażają zgodę na pełnienie dyżurów nocnych w roku 2021 do godz. 22.00. Ich zdaniem, brak jest konieczności pełnienia dyżurów po godz. 22.00.

Mimo to, radni ustanowili całonocne dyżury.

Odpowiadając zaś właścicielowi apteki, który zaskarżył uchwałę stwierdzono, iż "wypełnianie przez aptekę ustawowego obowiązku w postaci pełnienia dyżuru w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy przez około 3 noce w miesiącu w godzinach 20.00-8.00 nie jest nadmiernym obciążeniem obowiązkiem pracy we wskazanych w uchwale terminach".

W przyszłym tygodniu odbędzie się sesja Rady Powiatu Sokołowskiego, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie przekazania skargi przedsiębiorcy wraz z odpowiedzią na nią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały radnych w załączniku.