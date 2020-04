Specustawa umożliwia skoncentrowanie handlu w aptekach. Co ze sprzedażą pozaapteczną?

Powołując się na specustawę, minister zdrowia może wprowadzić ograniczenia w obrocie pozaaptecznym. Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski zapewnia, że ewentualne pojawienie się takiego wykazu nie utrudni dostępu pacjentom do leków, także tym z małych miejscowości i wsi.

Do ustawy z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został dodany m.in. art. 85a. ust. 3, który nakłada na ministra zdrowia obowiązek wydania obwieszczenia zawierającego wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

W związku z powyższym, poseł Jacek Żalek pyta ministra, jakie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne dotychczas w obrocie pozaaptecznym znajdą się w wykazie?

Ponadto pyta ministra, czy dostrzega on zagrożenia, jakie może nieść za sobą brak dostępności w punktach pozaaptecznych takich preparatów, oraz jak zamierza przeciwdziałać ewentualnym problemom w dostępności do tych produktów, szczególnie na wsiach oraz w małych miasteczkach, gdzie dostęp do aptek jest znacznie mniejszy niż w aglomeracjach miejskich.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski potwierdza, iż dodany do ustawy art. 85a, w ustępie 3 zawiera upoważnienie dla Ministra Zdrowia do wydania obwieszczenia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych (tj. nie mogą być zbywane do placówek tzw. obrotu pozaaptecznego).

Jak wyjaśnia, rozwiązanie takie ma na celu m.in. kontrolę obrotu produktami, gdyż apteki ogólnodostępne (w przeciwieństwie do ww. placówek) mają obowiązek sprawozdawczy pozwalający na bieżące monitorowanie obrotu, co ma przełożenie na stan bezpieczeństwa lekowego.

Co więcej - jak podkreśla Miłkowski - takie skanalizowanie obrotu niektórych produktów leczniczych – powinno w ocenie Ministra Zdrowia ograniczyć ryzyko szerzenia epidemii wirusa przez prosty i oczywisty wzgląd skoncentrowania handlu w aptekach tymi wyselekcjonowanymi w wykazie lekami.