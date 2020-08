Sprawa aplikacji Gemini trafiła do gdańskiej prokuratury

Certyfikat do uwierzytelniania systemu został zablokowany, aptekę skontrolowano, o sprawie zostały powiadomione organy ścigania - takie działania podjęło Ministerstwo Zdrowia w ślad za informacjami o potencjalnym wykorzystaniu danych pacjentów do profilowania.

Posłanka Katarzyna Osos zapytała ministra zdrowia, jakie działania podjął wobec "doniesień medialnych o działaniach spółki Gemini, mających polegać m.in. na nieuprawnionym pobieraniu danych o stanie zdrowia polskich pacjentów a następnie poddawaniu tychże pacjentów procesom profilowania".

Wiceminister zdrowia, Sławomir Gadowski wymienił, jakie działania podjął resort i podległe mu urzędy.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zlecił Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu przeprowadzenie kontroli doraźnej w zlokalizowanej w Gdańsku Aptece Gemini, wskazywanej jako główne źródło wątpliwych co do legalności działań na danych pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia z kolei podjęło czynności sprawdzające mechanizmu działania aplikacji w kontekście przetwarzania danych osobowych pacjentów zgromadzonych w SIM i przepływu tych danych między SIM a aplikacją „Recepta Gemini”.

- W toku prowadzonych ustaleń Minister Zdrowia powziął istotne wątpliwości co do legalności przedmiotowej praktyki, dlatego też kierując się dążeniem do zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów, podległe Ministrowi Zdrowia Centrum e- Zdrowia zablokowało certyfikat do uwierzytelniania systemu, nadany aptece uczestniczącej w pozyskiwaniu ww. danych z SIM na potrzeby aplikacji „Recepta Gemini” - informuje wiceminister.

Ponadto o zaistniałej sprawie zostały powiadomione właściwe organy ścigania. Wiadomo już, że zajmuje się nią Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Jednocześnie Minister Zdrowia, we współpracy z Centrum e-Zdrowia, podjął i prowadzi obecnie dialog z przedstawicielami spółki Gemini celem precyzyjnego ustalenia mechanizmu pozyskiwania z SIM i przetwarzania przez aplikację „Recepta Gemini” danych zawartych na receptach zgromadzonych w SIM.