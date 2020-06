Sprzedaż w aptekach o znamionach przestępstwa. Można zgłosić do UOKiK

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że otrzymuje sygnały o niepokojących praktykach związanych z podwyższaniem cen na produkty lecznicze oraz środki ochrony osobistej, jednakże nie posiada żadnych instrumentów prawnych do podjęcia działań w stosunku do podmiotów.

W interpelacji do ministra zdrowia poseł Tomasz Olichwer zwrócił uwagę na "nieetyczne oraz mające znamiona przestępcze sprzedawanie leków w aptekach w czasie pandemii".

Odpowiadając na opisane przez posła praktyki, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski potępił działania przedstawione w interpelacji i uznał je za naganne.

"Farmaceuci prowadzący apteki ogólnodostępne, jak wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do wykonywania działalności gospodarczej bez naruszania zbiorowych interesów konsumentów" - przypomniał.

Interes konsumentów może być naruszony m.in. nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji polegające m.in. na zawyżaniu cen i pakietowaniu produktów. Nadto nadmienienia wymaga, iż zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu

nieuczciwym praktykom rynkowym: "Przy ocenie, czy praktyka rynkowa jest agresywna, należy uwzględnić wszystkie jej cechy i okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w szczególności celowe wykorzystanie przez przedsiębiorcę przymusowego położenia konsumenta lub innych okoliczności na tyle poważnych, że ograniczają one zdolność konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy".

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że otrzymuje sygnały o niepokojących praktykach związanych z podwyższaniem cen na produkty lecznicze oraz środki ochrony osobistej, jednakże nie posiada żadnych instrumentów prawnych do podjęcia działań w stosunku do podmiotów naruszających klauzule uczciwości kupieckiej czy dobrych obyczajów, dlatego wszelkie sygnały dotyczące windowania cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych, jakie Ministerstwo Zdrowia powzięło, były i są przekazywane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zbadania, czy jest to działanie uzasadnione, czy wynika jedynie z chęci zysku przedsiębiorców

wykorzystujących obecną sytuację.

Jednocześnie osoby zgłaszające były pouczane o możliwości zgłaszania przypadków zawyżania cen czy pakietowania produktów, monitorującemu ten obszar, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem infolinii konsumenckiej lub kontaktując się mailowo.