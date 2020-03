Stan zagrożenia epidemicznego - jakie niesie zmiany?

Prawnicy oceniają zmiany spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (fot. archiwum)

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Obowiązuje od 14 marca 2020 r. do odwołania. Co to oznacza?

Prawnicy kancelarii KRK, Natalia Łojko i Filip Dymitrowski, przygotowali podsumowanie zmian, jakie wynikają z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i aktów prawnych związanych ze zwalczaniem koronawirusa, które mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie zarówno sfery biznesowej jak i prywatnej w najbliższym okresie, m.in: - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 436; szerzej na temat jego skutków zob. pkt 1). Ograniczenia w przemieszczaniu się osób

Międzynarodowy transport kolejowy pasażerów wykonywany z przekroczeniem granicy RP zostanie wstrzymany - od 15 marca 2020 r. do odwołania. Od 15 marca 2020 r. do odwołania osoby przekraczające granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą miały obowiązek:przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej telefon kontaktowy oraz informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę;

odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę liczoną od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej. Zgodnie z nowelizacją z 14 marca 2020 r. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

