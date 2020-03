Świdnica: ludzie padają na twarz, a starosta zawiadamia prokuraturę

Jedna z aptek w Świdnicy nie mogła zapewnić dyżuru nocnego, gdyż farmaceutka, która miała pełnić dyżur, została objęta kwarantanną ze względu na podejrzenie zakażenia COVID-19. Inne apteki w mieście także mają problem z zapewnieniem personelu w porze nocnej, o czym poinformowały starostę. Ten natomiast powiadomił prokuraturę.

Jeden z czytelników Swidnica24.pl zawiadomił portal, iż bezskutecznie szukał otwartej całodobowej apteki, by pilnie zakupić lek dla dziecka.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu, dyżur nocny z 29 na 30 marca miała pełnić jedna z wyznaczonych aptek, jednak "kierownik apteki nie miał możliwości zapewnienia obsady fachowym personelem dyżuru nocnego", o czym starostwo zostało poinformowane przez aptekę.

Potwierdza to Alicja Synowska, członek zarządu powiatu świdnickiego. Jak mówi, do starostwa wpłynęła informacja, że "apteka nie jest w stanie zapewnić dyżuru nocnego w dniu 29/30.03.2020 r. z uwagi, że mgr farmacji, która miała zaplanowany dyżur została objęta kwarantanną ze względu na podejrzenie COVID-19". Dodaje, że zorganizowanie zastępstwa przez starostwo w tak krótkim czasie nie było możliwe.

- Mieszkaniec, który nie mógł kupić dziecku leku, powinien zgłosić sprawę do prokuratury –uważa starosta Piotr Fedorowicz i wskazuje na ogromny problem, jaki powstał w powiecie świdnickim.

Dnia 18 marca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Świdnicy wpłynęło pismo od kierowników aptek z terenu miasta informujące, że apteki w związku z brakiem personelu i koniecznością przeprowadzania codziennej dezynfekcji izb ekspedycyjnych w sytuacji zagrożenia koronawirusem, podjęły decyzję o skróceniu czasu pełnienia dyżuru nocnego od godziny 21.00 – 24.00 od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania.

– O decyzji aptek starostwo poinformowało Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego we Wrocławiu oraz Prokuratora Rejonowego – podaje Alicja Synowska.

Ponadto, jak informuje prokurator rejonowy Marek Rusin, skierował on wniosek do Wojewódzkiego Nadzoru Farmaceutycznego we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli w zakresie obrotu wyrobami medycznymi na terenie powiatu świdnickiego i sprawdzenie, czy nie doszło w obecnej sytuacji epidemii nie doszło do naruszenia interesu społecznego.