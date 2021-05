Szczepienia na covid w aptekach. Co z uprawnieniami do szczepienia na grypę?

Posłowie zdecydowali, że w aptekach będą mogły być wykonywane szczepienia. Aktualnie jednak farmaceuci mogą kwalifikować i wykonywać szczepienia przeciwko covid-19. Co z innymi chorobami?

20 maja wieczorem posłowie odrzucili poprawki senackie do nowelizacji ustawy covidowej, które usuwały możliwość wykonywania szczepień w aptekach.

Odrzucenie poprawek izby wyższej otwiera drogę do szczepień w aptekach.

Ustawa zostanie przesłana do podpisu prezydenta.

Jak powiedział 21 maja minister KPRM, Michał Dworczyk możliwość szczepień w aptekach będzie uruchomiona być może na początku czerwca.

Są już pierwsze komentarze farmaceutów:

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej: - Blisko 400 posłów poparło dziś umożliwienie wykonywania szczepień ochronnych w polskich aptekach. Dziękujemy za zaufanie dla farmaceutów i ważny krok w stronę zwiększenia dostępności do szczepień dla pacjentów.

Michał Byliniak, wiceprezes NRA, prezes stołecznej ORA: - Chyba tylko ze względu na skomplikowanie dokumentowania głosowań jeszcze nikt o tym nie napisał: decyzją sejmu apteki uzyskały uprawnienie do prowadzenia szczepień. Oznacza to, że regulacja jest kompletna i z zaraz po podpisie Prezydenta możemy otworzyć nowy model szczepień.

Epidemia wygasa, co dalej?

Te wpisy zostały skomentowane, że za chwilę epidemia może się skończyć i punkty szczepień w aptekach staną się zbędne.

Użytkownik Rafi: - Na tym etapie kiedy punkty szczepień są puste i pracują na pół gwizdka ... wprowadzanie aptek jest już nonsensowne.

Przepis, który został wprowadzony dzięki wczorajszemu głosowaniu, dotyczy możliwości wykonywania wszystkich szczepień w aptekach, nie tylko przeciwko covid-19. Jednak uprawnienia do kwalifikowania i wykonywania szczepień przez farmaceutów dotyczą na razie tylko covid-19.

Zwracał na to uwagę resort zdrowia na początku roku w odpowiedzi na nasze pytanie czy szkolenia CMKP nadające uprawnienia do szczepienia przeciwko Covid będą uprawniały również do przeprowadzania szczepień w przyszłości np. przeciwko grypie (bez konieczności ponownego przechodzenia szkolenia)?

Co ze szczepieniami przeciwko grypie?

"Zdobycie uprawnień do wykonywania szczepienia przez farmaceutów jest w chwili obecnej ukierunkowane na pomoc pozostałemu uprawnionemu personelowi medycznemu w szczepieniach ochronnych przeciwko Covid -19 podczas obowiązującego stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19" - odpowiedziało biuro prasowe w styczniu 2021.

Dodało: - Ukończenie kursu/ szkolenia organizowanego przez CMKP będzie uprawniało do przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko Covid-19.

Przy okazji dyskusji o potrzebie wprowadzenia szczepień do aptek, farmaceuci podkreślali ich znaczenie podczas corocznych szczepień przeciwko grypie sezonowej. W tej sytuacji kolejnym krokiem resortu zdrowia powinno być zatem nadanie uprawnień do kwalifikowania i szczepienia w aptekach przez farmaceutów w innych obszarach profilaktycznych niż covid-19.

Europejski standard

Uprawnienia do szczepienia pacjentów w aptece posiadają farmaceuci w Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Danii, Norwegii i Grecji.

Natomiast we Włoszech, Holandii, Szwecji, Finlandii i Estonii szczepienia mogą odbywać się w aptece i wykonują je inni wykwalifikowani pracownicy ochrony zdrowia (najczęściej pielęgniarki), którzy dyżurują w określonych godzinach.

Jednym z najczęściej wykonywanym szczepieniem w aptece jest immunizacja przeciwko grypie. W 2019 r. szczepienia przeciw grypie były oferowane w aptekach w 40% europejskich krajów, a w 17% krajów dostępne były również inne szczepienia. Na świecie szczepienia przeciw grypie można wykonać w aptekach w 24 krajach spośród 74 analizowanych - wynika z raportu "Szczepienia przeciw grypie w aptekach" Fundacji Nadzieja dla Zdrowa 2020.