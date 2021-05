Technik farmaceutyczna okradała punkt apteczny, w którym pracowała

Kobieta zatrudniona w punkcie aptecznym dokonywała kradzieży. Wynosiła leki sprzęt medyczny.

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi byłej pracownicy punktu aptecznego podejrzanej o kradzież leków i sprzętu medycznego o wartości około 20 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała już zarzut i przyznała się do popełnionego przestępstwa.



Policjanci pracowali nad sprawą kradzieży, do których doszło w jednym z punktów aptecznych mieszczącym się na terenie powiatu sochaczewskiego.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta (42 lata) pracująca na stanowisku technika farmaceutycznego, ukradła leki i sprzęt medyczny o wartości około 20 tys. złotych.

Do przestępstw dochodziło w okresie od stycznia do maja 2021 roku. Policjanci z Teresina zatrzymali podejrzaną.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszała zarzut kradzieży leków i sprzętu medycznego. Za popełnione przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.