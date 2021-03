To był spot informujący o rabacie, a nie reklama?

Spółka tłumaczyła Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Rzeszowie, że jej aktywność, która przykuła uwagę WIF, nie była reklamą sieci aptek, ale spotem informującym o możliwości skorzystania z rabatu na zakup wyrobów medycznych. Co na to WIF?

W 20 aptekach jednej z sieci na terenie województwa podkarpackiego prowadzona była reklama wybranych wyrobów medycznych dla seniorów - uznał WIF w Rzeszowie.

Była prowadzona za pośrednictwem portalu internetowego oraz w postaci emisji reklamy radiowej.

Treść transkrypcji miała brzmienie:

"-Pani Tereniu, pani tak troszczy się o moje zdrowie.

- Jak to pani Irenko?

- Dzięki pani poznałam (…) Teraz 8-12 mają -20% na wybrane wyroby medyczne dla

seniorów.

- O muszę tam szybko zajrzeć! (…) wszystko dla zdrowia. Rabat dotyczy tylko sprzedaży wysyłkowej bez produktów leczniczych. Obowiązuje do 31.8".

Spółka ma z czego zapłacić

Oferowano 20% rabatu na wybrane wyroby medyczne dla seniorów do wykorzystania w godzinach 8-12:00. Warunkiem skorzystania było złożenie zamówienia do realizacji z dostawą kurierską, z zastrzeżeniem, że oferta nie może zawierać produktów leczniczych.

Na stronie internetowej znajdowała się także lista aptek, w tym również lista 19 aptek ogólnodostępnych z województwa podkarpackiego realizujących zamówienia. Na podstawie Platformy Rejestrów Medycznych, WIF ustalił listę 20 aptek znajdujących się na obszarze jego właściwości.

Podkarpacki WIF nałożył karę w wysokości 40 tys. zł, po 2 tys. zł za każdą biorącą udział w akcji aptekę. Uznał, że jak wynika z rejestru KRS, spółka dysponuje wystarczającymi aktywami do zapłaty, a nałożona kara jest adekwatna do okoliczności oraz czasu prowadzenia reklamy dwudziestu aptek i ich działalności.

Spot, a nie reklama

Spółka wyjaśniła, że nie zlecała emisji reklamy w żadnej ze stacji radiowych.

"W stacjach radiowych nie była emitowana reklama sieci o rabatach dla seniorów, ale spot informujący o możliwości skorzystania w godzinach 08:00-12:00 z rabatu na zakup wyrobów medycznych wyłącznie w ramach sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Portalu (…) (…)

Spot trwał 20 sekund i był emitowany w stacjach radiowych z różną częstotliwością dzienną – średnio było to około 2,86 spotu na każdy dzień emisji w danej stacji radiowej. Odnosząc się do materiału informujemy, że również była to akcja Portalu, a nie aptek ogólnodostępnych sieci.

Cel: zwiększyć sprzedaż

Po dochodzeniu, inspektorzy WIF w Rzeszowie uznali, że spółka prowadziła akcję marketingową za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych przez emitowanie reklamy radiowej, zachęcającą poprzez skojarzenie do skorzystania z oferty aptek całej sieci, w tym wymienionych na stronie internetowej dwudziestu aptek, zlokalizowanych w obszarze właściwości Podkarpackiego WIF.

"Zlecona akcja reklamowa zmierzała pośrednio także do zwiększenia sprzedaży przez apteki" - ocenił jednoznacznie inspektor.

Więcej: rzeszow.wif.gov.pl/