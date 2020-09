To nie było pierwsze złamanie zakazu reklamy aptek. Wysokość kary uzasadniona

Rozstrzygający w sprawie o złamanie zakazu reklamy aptek sąd uznał, że wysoka kara 10 tys. zł nałożona przez inspekcję farmaceutyczną na spółkę jest odpowiednia, jako że podmiot ten już wcześniej naruszył zakaz reklamy aptek.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, który w ocenie inspekcji farmaceutycznej złamał zakaz reklamy placówki.

W wyniku kontroli apteki Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, iż placówka realizuje program, w którym formą zapłaty są bony.Uznał to za reklamę apteki. Nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 tys. zł.

WIF stwierdził, że w ramach programu lojalnościowego, wydawano i realizowano bony o określonej wartości pieniężnej, kupony punktowe, kupony promocyjne. W aptece realizowano również transakcje z wykorzystaniem tychże bonów.

Sąd I instancji nie miał wątpliwości, że doszło do złamania zakazu reklamy apteki. Zgodził się również z inspekcją co do wysokości kary. W ocenie sądu, to nie było pierwsze naruszenie zakazu reklamy apteki przez spółkę, więc kara była adekwatna do przewinienia.

Podobnie uważał NSA wyrokując w sprawie kasacyjnej.

"Uczestnictwo w programie lojalnościowym stanowi reklamę, ponieważ program ten ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w aptece" - czytamy w wyroku.

II GSK 573/20 - Wyrok NSA