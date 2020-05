Toruń: handlował anabolikami bez zezwolenia

Toruńska policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który nielegalnie handlował środkami anabolicznym. Skonfiskowano kilkanaście kartonów z ampułkami i tabletkami.

W środę, 29 kwietnia, policjanci kryminalni z toruńskiej komendy przeszukali jedno z mieszkań w Toruniu.

Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci odnaleźli i zabezpieczyli 7 kartonów z ampułkami, które zawierały blisko 7000 sztuk anaboliku; 4 kartony, w których było blisko 48200 sztuk tabletek wraz z ulotkami i samoprzylepnymi etykietami oraz 10 kartonów z opakowaniami, samoprzylepnymi etykietami oraz ulotkami różnych preparatów farmaceutycznych.

Cześć ze skonfiskowanych preparatów znajduje się na liście zabronionych środków w naszym kraju. Inne zabezpieczone preparaty są z kolei dopuszczone do sprzedaży w Polsce ale pod warunkiem posiadania odpowiednich zezwoleń. Wszystkie skonfiskowane specyfiki zostaną teraz poddane analizie pod kątem sprawdzenia, czy są oryginalnymi produktami czy podróbkami. Jak podaje portal naszemiasto.pl, preparaty mogły pochodzić z zagranicy lub miały tam zostać wysłane.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut złamania przepisów Prawa farmaceutycznego. Policjanci planują również jego doprowadzenie do toruńskiej prokuratury. Grozi mu wysoka grzywna oraz do 2 lat więzienia.

Więcej: torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl, naszemiasto.pl