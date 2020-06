TSUE: bezpłatne próbki leków na receptę nie dla farmaceuty

Firmy farmaceutyczne nie mogą dokonywać bezpłatnej dystrybucji wśród farmaceutów próbek leków wydawanych na receptę - uważa Trybunał Sprawiedliwości UE. Farmaceuci mogą natomiast otrzymywać próbki leków wydawanych bez recepty.

Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", sprawa dotyczyła oryginalnego leku voltaren schmerzgel produkowanego przez Novartis. To żel przeciwbólowy. Koncern wystąpił do niemieckich sądów o zakazanie producentom leków generycznych rozdawania próbek farmaceutom.

Zarówno produkt oryginalny, jak i generyki zawierają tę samą substancję czynną – diklofenak. Novartis uznało, że taka praktyka jest sprzeczna z niemiecką ustawą o produktach leczniczych, która wskazuje lekarzy, a nie farmaceutów pośród osób, wśród których mogą być dystrybuowane bezpłatne próbki produktów leczniczych.

W praktyce więc dochodziło do wręczenia niedozwolonych prezentów. Federalny Trybunał Sprawiedliwości postanowił o tę kwestię spytać TSUE, jako że odpowiedź wymaga interpretacji dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Zdaniem TSUE przedsiębiorstwa farmaceutyczne nie mogą dokonywać bezpłatnej dystrybucji wśród farmaceutów próbek produktów leczniczych wydawanych jedynie na receptę. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by rozdawać próbki leków wydawanych bez recepty.

„Jedynie osoby uprawnione do przepisywania produktów leczniczych wymagających recepty, a mianowicie lekarze, mają prawo do uzyskania bezpłatnych próbek tych produktów leczniczych, co skutkuje wyłączeniem farmaceutów z tego prawa. Tego rodzaju produkty lecznicze nie mogą być bowiem stosowane bez nadzoru medycznego z uwagi na niebezpieczeństwo ich stosowania lub niepewność co do ich skutków” – wskazali luksemburscy sędziowie.

