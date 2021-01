UOKiK: bezpłatne badania jako wabik. A chodziło o sprzedaż

Nieuczciwe firmy zwabiały konsumentów pod pretekstem np. bezpłatnych badań medycznych czy kusząc drogimi prezentami. Prezes UOKiK nałożył na sześciu przedsiębiorców łącznie ponad 3,5 mln zł kar.

Prezes UOKiK nałożył kary finansowe w łącznej wysokości ponad 3,5 mln zł na 6 firm, które łamały prawa konsumentów podczas pokazów oraz prezesa zarządu jednej z nich, który utrudniał przeprowadzenie kontroli.

UOKiK zwrócił uwagę, że ukarani handlowcy ukrywali faktyczny cel spotkania, nie spełniali obietnic dotyczących prezentów, wabili fikcyjnymi promocjami i ograniczali prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy". Dodano, że nieuczciwe firmy zwabiają konsumentów pod pretekstem np. bezpłatnych badań medycznych czy kusząc drogimi prezentami.

Na przykład firmy: Farma Snu, Kiddy Island, Remeso Life, SMED jako główny cel spotkania podawały bezpłatne badania czy premierę nowości w profilaktyce zdrowotnej, podczas gdy prawdziwym było zaprezentowanie stałej oferty firmy i sprzedaż jej produktów. Z kolei Rademenes Pro, Remeso Life wprowadzali konsumentów w błąd co do faktycznej ceny produktów. Sprzedaż podczas pokazów przedstawiali jako wyjątkową okazję, podczas gdy była to ich standardowa oferta.

Urząd wskazał też na wprowadzanie w błąd co do prezentów, którego dopuściły się: Farma Snu, Remeso Life. Konsumenci byli zapewniani, że za sam udział w spotkaniu otrzymają atrakcyjne prezenty np. wielofunkcyjny robot kuchenny, odkurzacz parowy lub voucher na pobyt w hotelu.

W rzeczywistości upominki okazywały się skromniejsze od zapowiadanych, np. zwykły mikser lub zestaw noży zamiast wielofunkcyjnego robota kuchennego, stanowiły element kupowanych zestawów lub wymagały dopłaty; aby skorzystać z vouchera trzeba wykupić wyżywienie w hotelu - podaje Urząd.

Zdarzało się, że firma podawała nieprawdziwe informacje, które miały zbudować jej wiarygodność i wzbudzić zaufanie konsumentów, np. że spotkanie sfinansował nieistniejący "sponsor". Dopuściła się tego, jak podał UOKiK, Kiddy Island. Z kolei Farma Snu, Premium Group, Remeso Life, SMED ograniczały prawa do odstąpienia od umowy.

Prawa do reklamacji ograniczała natomiast Premium Group. Zdarzały się też próby wprowadzania w błąd co do zasad reklamacji, np. że konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej stwierdzenia. Tymczasem zgodnie z przepisami sprzedawca co do zasady odpowiada z tytułu rękojmi, "jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat i w tym czasie nie można ograniczać konsumentom terminu na zgłoszenie wady".