UoZF będzie uchwalona jeszcze przed wakacjami?

Mamy nadzieję, że ustawa o zawodzie farmaceuty zostanie uchwalona w czerwcu - powiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Wiceminister przypomniał, że dzisiaj, 26 maja, w sejmowej komisji zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy. Ocenił, że może nie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale w czerwcu ustawa zostanie uchwalona.

W jego ocenie, farmaceuci to profesjonaliści medyczni, bardzo dobrze wykształceni, którzy dotychczas nie mają ustawy zawodowej.

Wiceminister został też zapytany czy w projekcie ustawy został zachowany zapis o Farmaceutycznym Egzaminie Weryfikacyjnym.

- Ten zapis jest w projekcie - powiedział Maciej Miłkowski.

Dodał, że jest to egzamin dla farmaceutów kończących studia w innych krajach spoza UE. Są to co najmniej pięcioletnie studia, jednak ich zakres programowy może się różnić, stąd potrzeba wprowadzenia FEW.