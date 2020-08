URPL: w 2022 roku wchodzi w życie nowe prawo dot. leków weterynaryjnych

Prezes URPL rozpoczyna prace legislacyjne nad projektem ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych. Zachęca do aktywnego udziału w pracach legislacyjnych na etapie konsultacji publicznych.

28 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE.

Będzie ono stosowane wprost i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od dnia 28 stycznia 2022 r. i będzie regulować m. in. kwestie dotyczące dopuszczenia do obrotu, wytwarzania, przywozu, wywozu, dystrybucji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.

6 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia upoważnił Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień (wewnętrznych i zewnętrznych), opiniowania i konsultacji publicznych, w tym do prowadzenia konferencji uzgodnieniowych, projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wdrożenia przepisów rozporządzenia nr 2019/6.

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji w toku prac legislacyjnych, odpowiednio do właściwości, wkład do projektu ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych opracowuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

- Jednocześnie zachęcam do aktywnego udziału w pracach legislacyjnych na etapie konsultacji publicznych - informuje szef Urzędu.