USA: farmaceuta-sabotażysta. Doprowadził do zmarnowania kilkuset dawek szczepionki

Farmaceuta z Milwaukee został aresztowany pod koniec grudnia 2020 roku i oskarżony o zmarnowanie ponad 550 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Dotychczasowe dochodzenie wykazało, że celowo wyjmował fiolki z lodówki na noc.

Policja nie podała początkowo tożsamości farmaceuty, informując jedynie, że był pracownikiem szpitala należącego do sieci szpitali Advocate Aurora Health. Został już zwolniony. Postawiono mu zarzut lekkomyślnego narażenia bezpieczeństwa pierwszego stopnia, fałszowania leku na receptę i uszkodzenia mienia. Jest obecnie przetrzymywany w więzieniu hrabstwa Ozaukee - poinformował serwis www.npr.org.

Później o sprawie napisał też CNN i inne media. Sprawcą okazał się 46 letni Steven Brandenburg.

Już po ujawnieniu zdarzenia, farmaceuta w pisemnym oświadczeniu poinformował, że jego działania były celowe. Przyznał, że celowo usunął szczepionkę, wiedząc, że jeśli nie będzie odpowiednio przechowywana, będzie nieskuteczna.

Szczepionka proponowana przez firmę Moderna pozostaje stabilna w temperaturze -20ºC przez okres do ok. sześciu miesięcy i może być przechowywana w standardowej lodówce przez ok. miesiąc. Pozostawiona w temperaturze pokojowej może działać do 12 godzin. Potem lek staje się bezużyteczny.

Dotychczasowe dochodzenie wykazało, że farmaceuta celowo wyjmował fiolki z lodówki przy dwóch różnych okazjach - 24 grudnia na noc, następnie odłożył je do właściwego miejsca przechowywania, a następnie ponownie 25 grudnia.

Pozostawione poza lodówką fiolki odkrył technik farmaceutyczny, włożył je do lodowki i powiadomił o zdarzeniu przełożonych.

W rezultacie w sumie zmarnowało się ok. 570 dawek szczepionki, ponieważ częściowo podano już preparat. Policja doliczyła się 57 osób, którym podano szczepionkę wyjętą na noc z lodówki. Oceniono, że w tej sytuacji szczepionki są potencjalnie mniej skuteczne lub całkowicie nieskuteczne.

Szacunkowa wartość zmarnowanych dawek szczepionki waha się od 8 do 11 tys. dolarów.

