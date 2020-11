Ustawa o zawodzie farmaceuty w Senacie. Jest termin posiedzenia komisji zdrowia

17 listopada senatorowie komisji zdrowia rozpatrzą ustawę o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najprawdopodobniej zostaną zgłoszone poprawki.

28 października br. posłowie przyjęli ustawę o zawodzie farmaceuty. Dokument trafił do Senatu.

Zgodnie z zapowiedzią Katarzyny Lubnauer, w trakcie prac zostaną zgłoszone poprawki. Już podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie zgłaszali dwie kwestie.

- Najwięcej kontrowersji budzi przyjęta właśnie w toku prac w podkomisji poprawka umożliwiająca natychmiastowe unieruchamianie aptek czy hurtowni farmaceutycznych z uwagi na uniemożliwienie realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego czy hurtowni. Kto wam taki zapis podpowiedział i jaki jest cel wprowadzania takiego zapisu? Taki zapis może w krótkim tempie doprowadzić do upadku wielu przedsiębiorstw, gdyż w większości branż unieruchomienie punktu sprzedaży, czy to hurtowej, czy detalicznej, nawet na ten okres 3 miesięcy, który wy wprowadzacie, oznacza po prostu bankructwo i zamknięcie biznesu - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Posłowie złożyli poprawki m.in. modyfikującą pkt 13 art. 83, który mówi o możliwości cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki za naruszenie samodzielności farmaceuty, ale także o wykreślenie pkt 17 z art. 83, który mówi o zamknięciu aptek. - Ten drugi element, o którym już wspomniałam, również jest dla nas nie do zaakceptowania. Chcemy, aby dodano możliwość, że cofnięcie zezwolenia jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia w sposób rażący i uporczywy - dodała.

Z kolei Jakub Kulesza mówił: - To nie jest ustawa o zawodzie farmaceuty, to kontynuacja niechlubnej, niezmiernie szkodliwej ustawy sprzed 3 lat, to jest ustawy apteka dla aptekarza 2.0, ustawy, która doprowadziła do upadku wielu firm, do zamknięcia wielu aptek, do bankructw, do wielu ludzkich dramatów, do likwidacji dorobku życia wielu właścicieli aptek, a także pośrednio do zmniejszenia liczby miejsc pracy dla samych farmaceutów i zmniejszenia dostępności leków. Do tego prowadzą też skandaliczne decyzje wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych o zamykaniu aptek podtrzymywane przez głównego inspektora farmaceutycznego.

Również organizacje przedsiębiorców apelowały o zmianę tych zapisów.

"Pozostając w nadziei, iż Senat jest prawdziwą Izbą Refleksji, zwracamy się z apelem o przywrócenie ustawy o zawodzie farmaceuty do kształtu, który nie konfliktował w sposób niepotrzebny środowiska aptekarskiego i stanowił racjonalną regulację zawodu farmaceuty w Polsce - apelują organizacje przedsiębiorców" - napisały w apelu do senatorów.