Ustawa ws. szczepień w aptekach: trzy senackie komisje mają zająć jedno stanowisko

13 maja odbędzie się posiedzenie trzech senackich komisji, które mają wydać jedne stanowisko w sprawie ustawy, w której zawarto m.in. możliwość wprowadzenia wszystkich szczepień w aptekach.

Senator sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaproponował wykreślenie artykułów 2-5 z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jako wychodzących poza obszar, której miały dotyczyć zmiany.

Jedna ustawa, trzy komisje

Rządowy projekt nowelizacji dotyczył zmian, czyli zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W toku prac sejmowych projekt został poszerzony m.in. o zmiany w zakresie dokumentów publicznych, wprowadzenia możliwości wykonywania szczepień w aptekach oraz emerytur górniczych.

Jak oceniło biuro legislacyjne Senatu, żadna ze zmian nie jest powiązana z pierwotnym przedłożeniem rządowym, które dotyczyło wyłącznie zwiększenia kwoty rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dlatego Marszałek Senatu zdecydował o podziale prac komisji, z uwagi na różną tematykę. W sumie więc sprawozdania przygotowały trzy senackie komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przedstawienie ich stanowisko odbyło się podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu (12 maja).

Komisje w sprawozdaniach przedstawiły odmienne wnioski – ustawa została odesłana do komisji.

Zmiany powinny być w ustawie Pf

Jak przypomniała senator sprawozdawca komisji zdrowia, Alicja Chybicka, w trakcie II czytania zgłoszone zostały poprawki wprowadzające zmiany w kolejnych dwóch ustawach: ustawie – Prawo farmaceutyczne (art. 2) oraz ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 3).

Pierwsza z przywołanych ustaw umożliwia dokonywanie szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych, natomiast druga - doprecyzowuje kwestie związane z systemem przechowywania i udostępniania skierowań na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz rejestracją osób.

Jak mówiła senator, członkowie komisji zdrowia nie mają wątpliwości co do merytorycznej zasadności proponowanych rozwiązań oraz wprowadzenia szczepień do aptek, ale wątpliwości budzi tryb zmian.

- Wczoraj przewodnicząca komisji, Beata Małecka-Libera pytała, dlaczego ta zmiana nie została wprowadzona do przepisów prawa farmaceutycznego - przypomniała senator Chybicka.