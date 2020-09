W jaki sposób farmaceuta może współpracować z lekarzem w kształtowaniu planu lekowego

Dookreślenia wymaga, na czym polega udział farmaceutów w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależnie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Co na to MZ?

Podczas drugiego posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, 14 września, pojawiła się dyskusja na temat "planu lekowego", na który zwrócił uwagę wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jacek Kozakiewicz.

- Zwracamy uwagę na pojawienie się terminu „plan lekowy”, który jest terminem nowym. Sprawdziliśmy - termin „plan lekowy” nigdzie się nie pojawia. Nie za bardzo wiemy, o jakim planie lekowym można mówić - mówił wiceszef NRL.

Dodał: - W art. 3 mamy wprowadzoną usługę farmacji klinicznej. Dookreślenia wymaga, na czym polega udział farmaceutów w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależnie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Jednocześnie zwraca się uwagę na to, że pojęcie „plan lekowy pacjenta” nie zostało w ustawie zdefiniowane, a obecnie lekarz nie ma obowiązku tworzenia takiego planu. Uzasadniając tę uwagę i tę poprawkę, chcę powiedzieć, że nie ma pojęcia „planu lekowego” i trudno sobie wyobrazić, żeby pacjent tworzył plan lekowy na przykład sześciomiesięczny czy dwunastomiesięczny, bo przecież leczenie pacjenta jest dopasowane do monitorowania jego stanu zdrowia. Przecież leczenie jest ewentualnie kontynuowane lub zmieniane, w zależności od stanu zdrowia. To tyle, jeżeli chodzi o procedowany art. 3.

Na te uwagi odpowiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski: Było pytanie, w jaki sposób i czy farmaceuta ma prawo współpracować z lekarzem w kształtowaniu planu lekowego. I co to jest ten plan lekowy.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej każdy lekarz przy przyjęciu pacjenta do leczenia ma sporządzić plan leczenia pacjenta, w tym również plan leczenia w zakresie zleceń lekowych. Usługą farmacji klinicznej jest również wsparcie lekarza w zakresie kształtowania planu lekowego dla pacjenta.

Tak to rozumieliśmy, że farmaceuta szpitalny jest osobą profesjonalną, która wspiera lekarza w prowadzeniu terapii pacjenta lekami. Tak się dzieje dzisiaj, tak się działo zawsze i ta działalność była realizowana – przynajmniej w tych szpitalach, w których pracowałem. Dlatego to jest tak zapisane.