W piątek wchodzi ustawa o zawodzie farmaceuty. Są kontrowersje

16 kwietnia wchodzi w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Akt wyczekiwany przez wiele lat przez całą branżę, który wprowadza tzw. opiekę farmaceutyczną, ale i wiele regulacji, które – jak twierdzą aptekarze – ogranicza prawa właścicielskie.

Zdaniem części przedsiębiorców nowa ustawa pozbawi właścicieli wpływu na ich biznes. I w efekcie, zdaniem dużych rynkowych podmiotów, będzie służyła głównie najmniejszym aptekom, w których właściciel jest równocześnie kierownikiem placówki.

Kierownik apteki, zgodnie z ustawą, będzie odpowiedzialny m.in. za wskazywanie właścicielowi potrzeb albo zastrzeżeń dotyczących asortymentu apteki, zakupu produktów leczniczych oraz tworzenia zapasów, przechowywania i wydawania tych produktów, a także zatrudniania personelu fachowego w aptece. Większość z tych obowiązków pełnił jednak także dotychczas. Co się więc zmienia? To, że jeśli tylko właściciel będzie zmierzał do naruszenia uprawnień kierownika, może go spotkać surowa sankcja. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie mógł, w drodze decyzji, nakazać unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego. Decyzja wydawana będzie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące oraz nadawany jej będzie rygor natychmiastowej wykonalności.

Wiele kontrowersji w branży budzi też przepis, który stanowi, że podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. Z kolei art. 83 pkt 13 wprowadza sankcję za naruszenie powyższego przepisu w postaci umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki.

Zdaniem właścicieli sieci aptecznych to postawienie sytuacji na głowie: o funkcjonowaniu placówki decydować bowiem będą pracownicy, a nie szefowie.

