W reklamach były nawiązania do epidemii. Co na to KER?

Komisja Etyki Reklamy rozpatrywała skargi na reklamy leków firmy Aflofarm. Konsumenci zwrócili uwagę, że reklamy w sposób nieuczciwy wykorzystują aktualną sytuację epidemiologiczną do wzrostu sprzedaży.

Komisja Etyki Reklamy rozpatrywała trzy skargi na radiowe reklamy Aflofarmu preparatów: Aktiwitaminer D3, Diohespan MAX i Calominal.

W przypadku Diohespanu MAX słuchacz zwrócił uwagę, że "reklama nadużywa obecnej przymusowej sytuacji, gdy musimy siedzieć w domu i próbuje w sposób nieuczciwy wzbudzić strach i poczucie zagrożenia, że w związku z kwarantanną społeczną możemy mieć żylaki".

Z kolei w przypadku reklamy Aktiwitaminera D3, uwagę słuchacza przykuły hasła reklamowe mówiące o porze zimowej, podczas gdy reklama była emitowana wiosną. Jego zdaniem, reklama wprowadza w błąd, jest nieuczciwa. "Mamy wiosnę, reklama jest o tym, że jest łagodna zima i to może źle wpływać na odporność. Dlatego należy brać actiwitaminer D3" - zauważył słuchacz.

Treść reklamy trzeciego z reklamowanych produktów, Calominalu, nawiązywała do stanu epidemii: "Jest teraz czas, że siedzisz w domu i częściej zaglądasz do lodówki i podjadasz za dużo".

W skardze zauważono, że "nie ma żadnych dowodów na to, że ludzie wcześniej przed lockdownem nie podjadali w pracy, po drodze". - Moim zdaniem reklama w sposób nachalny i nieuczciwy wykorzystuje aktualną sytuację do sprzedaży. Jest to według mnie nieetyczne i szkodliwe - napisał słuchacz.

KER nie dopatrzył się w reklamach treści nadużywających zaufania odbiorców, ani wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.