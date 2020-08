W Wielkiej Brytanii odkryto sfałszowane leki przeciwzakrzepowe. Pochodziły z Polski

Z legalnie działającej polskiej hurtowni trafiło do Wielkiej Brytanii co najmniej kilkaset sfałszowanych opakowań specjalistycznego, ratującego życie leku przeciwzakrzepowego. Hurtownia została zamknięta. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Jak informuje we wtorek (18 sierpnia) "Dziennik Gazeta Prawna", wydarzenia miały miejsce w połowie 2019 r. Do dziś nie została o nich poinformowana opinia publiczna, choć polskim służbom lekowym monit wysłała Europejska Agencja Leków. Udało się natomiast zamknąć hurtownię farmaceutyczną, z której pochodziły fałszywki. Sprawa trafiła też do prokuratury.

Chodzi, jak czytamy, o przeciwzakrzepowy lek Xarelto. - To produkt drogi, specjalistyczny, jeden z najtrudniej dostępnych - zaznacza DGP. Zwraca uwagę, że żaden przedsiębiorca - ani apteka, ani hurtownia farmaceutyczna - nie ma prawa go sprzedawać poza Polskę. Grozi za to kara pozbawienia wolności - wyjaśnia.

Mimo to z hurtowni na Dolnym Śląsku do Wielkiej Brytanii trafiło co najmniej 380 opakowań leku. Jak się później okazało – nie dość, że doszło do nielegalnego wywozu, to jeszcze produkt leczniczy był sfałszowany - czytamy.

Gazeta podaje, iż GIF potwierdził, że zgłoszenie sfałszowania zostało przekazane przez Europejską Agencję Leków 31 maja 2019 r. Niedługo potem, 12 czerwca 2019 r., Agencja poinformowała o wykryciu kolejnej fałszywki. Łącznie chodziło o trzy serie xarelto 20 mg, 28 tabletek.

– Warto zaznaczyć, że do GIF nie wpłynęły żadne zawiadomienia z rynku związane z niewłaściwą jakością produktów xarelto z podanych serii – wskazuje Dominika Walczak, rzecznik prasowy Inspektoratu. Dodaje, że fałszywki wykryto wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. - Nic nie wskazuje, by trafiły one na polski rynek apteczny - mówi.

– Polska jest krajem ulokowanym w środku Europy, co zdecydowanie ułatwia logistykę wprowadzania fałszywek do obrotu - komentuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - Nie ma też najmocniejszej inspekcji farmaceutycznej. GIF jest wiecznie niedofinansowany, od lat wymaga reform, jego działania są przewidywalne, a obowiązki służbowe w zakresie nadzoru wykonuje garstka pracowników. Dzięki temu wielu przestępców czuje się w Polsce bezkarnie. Najlepszym tego dowodem była działająca przez wiele lat mafia lekowa – przyznaje.

Eksperci wierzą, że sytuacja poprawi się w najbliższych latach dzięki wejściu w życie tzw. dyrektywy antyfałszywkowej, która zaczęła być stosowana 9 lutego 2019 r.

