Wiceminister zdrowia: trzeba wyjaśnić, kto konkretnie odpowiada za ten proceder

Nie można mówić o wycieku danych z systemu Ministerstwa Zdrowia. To apteka z grupy Gemini nadużyła zaufania pacjentów. Nasza reakcja, gdy tylko dowiedzieliśmy się o sprawie, była błyskawiczna – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Jak poinformował wtorkowy (30 czerwca) "Dziennik Gazeta Prawna", Ministerstwo Zdrowia zawiadamia służby, bo jego zdaniem sieć aptek – Gemini – nielegalnie pozyskuje dane z najpilniej strzeżonego państwowego rejestru - systemu informacji medycznej P1.

Przechowywane są w nim dane o każdym leku na receptę wydanym w polskiej aptece. To największy system informatyczny obsługujący e-usługi dla obywateli w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak podali rządowi analitycy, właściciel aplikacji stworzonej przez Gemini Apps, spółkę celową z grupy Gemini, nie ma certyfikatu uprawniającego go do pobierania danych z systemu P1. Takie mają apteki należące do Gemini, ale niedozwolone według resortu jest posługiwanie się nimi na potrzeby działania aplikacji.

Z ustaleń resortu zdrowia wynika zaś, iż na potrzeby działania aplikacji Gemini nie dość, że doszło do posłużenia się czyimś certyfikatem (jednej z gdańskich aptek), to jeszcze pobrane z państwowej bazy dane trafiły bezpośrednio do chmury Amazona - pisze Dziennik.

– Nie można mówić o wycieku danych z systemu Ministerstwa Zdrowia. To apteka z grupy Gemini nadużyła zaufania pacjentów. Nasza reakcja, gdy tylko dowiedzieliśmy się o sprawie, była błyskawiczna – mówi gazecie Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. I dodaje, że zadaniem śledczych będzie wyjaśnienie tego, kto konkretnie odpowiada za nielegalny proceder – czy szefowie spółki, czy też kierowniczka lokalnej apteki, z której wychodziły żądania udostępnienia danych medycznych o pacjentach.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia mogło dojść do wielu przestępstw. Sprawą zajmie się więc prokuratura oraz specjalna jednostka ds. walki z cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji.

Zdaniem Marka Tomkówa, wiceprezesa NRA, "nie ma znaczenia, czy dane dostępowe do aktywnych recept, które można w każdej chwili zrealizować, przechowuje serwer Amazona, czy laptop pana Gienka na strychu. Poza serwerem MZ nie mają prawa być przechowywane nigdzie.