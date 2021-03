Wielkopolska: areszt za posiadanie substancji psychotropowych

Policjanci z Wolsztyna zatrzymali dwie osoby za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych. W sumie policjanci zabezpieczyli niemal pół kilograma dopalaczy, tabletek MDMA i Ecstasy.

Trzymiesięcznym aresztem tymczasowym dla mężczyzny i dozorem Policji dla jego partnerki zakończyły się rozpoczęte kilka miesięcy temu działania policjantów Wydziału Kryminalnego wolsztyńskiej jednostki zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Oboje usłyszeli zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych.

W wyniku podjętych działań policjanci zabezpieczyli niemal pół kilograma „dopalaczy”, wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz gotówkę. Kara grożąca za tego typu przestępstwo to nawet 10 lat więzienia.

Wolsztyńscy kryminalni na podstawie prowadzonej przez ostatnich kilka miesięcy pracy operacyjnej przedstawili zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych dwojgu mieszkańcom gminy Przemęt.

Dopalacze, MDMA i Ecstasy

Pokłosiem prowadzonych działań były ustalenia dotyczące możliwości powrotu do przestępczego procederu 20-letniego mężczyzny oraz jego o rok młodszej partnerki, którzy byli znani policjantom z uwagi na popełnione wcześniej przestępstwa o tym samym charakterze.

W pierwszych dniach marca wolsztyńscy kryminalni wspomagani przez funkcjonariuszy posterunku Policji z Przemętu oraz przewodnika psa służbowego przeszukali mieszkanie zajmowane przez parę. Udział przeszkolonego w wykrywaniu zapachu narkotyków psa bardzo szybko okazał się bezcenny. Dzięki niemu policjanci zabezpieczyli ukryte w różnego rodzaju schowkach substancje, w tym tzw. nowe środki zastępcze, określane inaczej jako "dopalacze" oraz tabletki MDMA i Ecstasy.

Zabezpieczone środki o łącznej wadze ponad 450 gramów i czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 45 tys. złotych, zamiast do odbiorców trafiły do policyjnego depozytu, skąd przekazano je do badań laboratoryjnych. Poza „dopalaczami” i narkotykami policjanci zabezpieczyli też sprzęt służący do ich ważenia i porcjowania, telefony i kilkanaście tysięcy złotych w gotówce.

Kara: do 10 lat więzienia

5 marca br. decyzją Sądu Rejonowego w Wolsztynie wobec mężczyzny zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za posiadanie znacznych ilości środków psychotropowych podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.