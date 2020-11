WIF: apteka działa bez zezwolenia. Zgłoszenie do prokuratury

Złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Cefarm Śląski, polegającego na prowadzeniu apteki Dr. Max w Kamieńsku bez wymaganego zezwolenia - poinformował DGP Romuald Boguszewski, łódzki wojewódzki inspektor farmaceutyczny.

Sprawa dotyczy apteki w Kamieńsku.

W opinii WIF w sprawie doszło do przekroczenia limitu 1 procenta, dlatego inspektor farmaceutyczny zdecydował o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki.

Podmiot prowadzący aptekę nie zgadza się z argumentacją WIF. Postanowił ponownie uruchomić działalność placówki od 23 listopada.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, łódzki WIF złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Cefarm Śląski, polegającego na prowadzeniu apteki Dr. Max w Kamieńsku bez wymaganego zezwolenia.

- To złamanie art. 125 ust. 2 pkt 2 prawa farmaceutycznego i jest zagrożone odpowiedzialnością karną ‒ mówi Romuald Boguszewski, łódzki wojewódzki inspektor farmaceutyczny.

W 2015 roku doszło do zmiany właściciela apteki. W ocenie nowego właściciela doszło do sukcesji zezwolenia. W opinii WIF było to przejęcie placówki z przekroczeniem 1 procenta aptek w województwie.

