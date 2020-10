WIF kontra spółka apteczna

WIF uznał, że grupa kapitałowa prowadząca apteki DOZ przekroczyła w województwie limit 1 proc. prowadzonych aptek - przypomina serwis filarybiznesu.pl (fot. archiwum)

Pod koniec lipca Podlaski WIF wydał 12 decyzji, nakazując sieci aptek dostosowanie się do limitów antykoncentracyjnych, co miało by oznaczać zamknięcie tych placówek. Właściciel aptek wskazuje, że w ocenie spółki decyzje wydano z naruszeniem prawa.

WIF uznał, że grupa kapitałowa prowadząca apteki DOZ przekroczyła w województwie limit 1 proc. prowadzonych aptek - przypomina serwis filarybiznesu.pl. Przepis ten obowiązuje od 2004 roku. Na koniec 2019 roku było wydanych na terenie podlaskiego WIF 394 zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. To oznacza, że 1 procent to 4 apteki. W lipcu WIF uznał, że skoro sieć DOZ ma takich aptek 16, to przekracza limit o 12 placówek. Jak podkreśla, doszło do tego w wyniku przejęć kapitałowych kolejnych spółek prowadzących apteki na terenie województwa. W komentarzu dla Gazety Współczesnej, Olga Rosłonek z biura prasowego Peliona wskazuje, że w ocenie spółki decyzje wydano z naruszeniem prawa. Firma uważa, że Inspekcja uprawniona jest do badania czy 1% limitu nie zostanie przekroczony jedynie na etapie wydawania zezwoleń. - To oznacza, że brak jest jakichkolwiek podstaw i uprawnień do kontroli przez te i inne organy liczby aptek prowadzonych po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki - dodaje Rosłonek. WIF jednak stoi na stanowisku, że podmiot prowadzący apteki powinien spełniać ustawowe wymogi prowadzenia działalności nie tylko w momencie uzyskania zezwolenia, ale także w trakcie jej prowadzenia. Więcej: https://filarybiznesu.pl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus