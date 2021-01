WIF wydał zgodę na przejęcie apteki. Poseł interweniuje

Sygnały, które otrzymuję od polskich aptekarzy, mogą wskazywać na nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na uruchamianie i zmianę właścicieli aptek - napisał poseł Stanisław Żuk do ministra zdrowia.

Jak podkreślił w interpelacji, od swoich wyborców otrzymuje niepokojące informacje dotyczące funkcjonowania rynku aptekarskiego w Polsce.

"Sygnały mogą wskazywać na nieprawidłowości związane z wydawaniem zezwoleń na uruchamianie i zmianę właścicieli aptek" - napisał i podał przykład:

"W ocenie środowiska aptekarskiego z miejscowości Bolesławiec na Dolnym Śląsku doszło do niezgodnego z przepisami przejęcia apteki "Pod Klonami". Aptekę przejęła sieć apteczna Super-Pharm przy pomocy spółki farmaceutów mającej siedzibę w Warszawie. Farmaceuci tworzący tę spółkę przynależą do dwóch różnych izb aptekarskich. W związku z tym farmaceuci z rejonu Bolesławca zwrócili się do mnie z apelem o podjęcie interwencji w tej sprawie, co niniejszym czynię".

Dalej poseł informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał zezwolenie na przejęcie omawianej apteki, mimo dowodów świadczących o udziale w całym procederze izraelskiej sieci aptek Super-Pharm. Odwołanie od tej decyzji złożone do Głównego Inspektora Farmaceutycznego prawdopodobnie do tej pory nie zostało rozpatrzone. DWIF kolejną decyzją, pod rygorem natychmiastowej wykonalności zdecydował o otwarciu apteki mimo braku rozpatrzenia odwołania, przez jednostkę nadzorującą czyli GIF w Warszawie.

Poseł zadał ministrowi zdrowia pytania:

- Na jakiej podstawie prawnej DWIF przyjął, że spółka Super-Pharm spełnia wymagania do przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki w Bolesławcu? (decyzja z dnia 22.09.2020. WIF-WR-I.8520.6.3.2020),

- Czy GIF rozpatrzył odwołanie od tej decyzji złożone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu jako uczestnika postępowania w tej sprawie i z jakim skutkiem?

- Czy Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył zażalenie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki i z jakim skutkiem?

- Czy organ administracji publicznej jakim jest DWIF obiektywnie ocenił konsekwencje swych decyzji dla prywatnych polskich aptek oraz interesu społecznego?