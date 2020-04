WOIA apeluje o zawieszenie uchwał dot. nocnych dyżurów aptek

Prezydium Wielkopolskiej OIA apeluje do starostów i rad powiatów o wsparcie dla utrzymania działalności aptek poprzez zawieszenie nocnych dyżurów. - Obecność farmaceuty w godzinach nocnych ogranicza możliwości pracy w dzień, kiedy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne na usługi farmaceutyczne - podkreśla WOIA.

Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej skierowała pismo do starostów i rad Powiatów z terenu działania WOIA, w którym wskazała, że obecna sytuacja epidemiczna, w której znajduje się Polska, w znaczący sposób wpłynęła na pracę aptekarzy i aptek z terenu działania Izby.

Jak przytacza, przyczyny i konsekwencje zostały trafnie opisane w interpelacji z 17 marca 2020 r., skierowanej przez posłankę Martę Wcisło do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

"W marcu 2020 roku do Polski dotarła epidemia choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zwanej powszechnie koronawirusem. Konieczność powzięcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia jej skutków doprowadziła do poważnych zmian w codziennym życiu obywateli oraz w funkcjonowaniu niektórych segmentów gospodarki. Powstała sytuacja ma widoczny wpływ m.in. na działalność aptek (...). Mieszkańcy Polski masowo ruszyli do nich – czy to w celu prewencyjnego zaopatrzenia się w leki dla osób przewlekle chorych, czy w celu uzupełnienia domowych apteczek w środki codziennego użytku.

Nie ulega wątpliwości, że farmaceuci i osoby zatrudnione w aptekach pracują obecnie na ponad 100% swoich możliwości. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że część pracowników aptek skorzystała z tzw. dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzonego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Powoduje to braki kadrowe w aptekach wpływające na ich działanie. Nie można też zapomnieć o tym, że osoby pracujące w aptekach są dodatkowo narażone na bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem, a co za tym idzie – na możliwość zainfekowania".

Jak zaznacza prezes WORA, powyższy mechanizm przyczynowo-skutkowy dotyczy wszystkich aptek w kraju. Oznacza to, że pilną koniecznością staje się zawieszenie lub unieważnienie uchwał rad powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, zwłaszcza w części dotyczącej dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych.