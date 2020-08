Wykreślenie apteki z rejestru. Inspekcja się pospieszyła

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dokonał zmiany w rejestrze aptek jeszcze przed wprowadzeniem decyzji do obrotu prawnego, co jest rzeczą niedopuszczalną - uznał WSA.

WSA rozstrzygał w sprawie dotyczącej zmiany danych w rejestrze zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

14 grudnia 2019 r. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wykreślił z Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych aptekę ogólnodostępną o nazwie "B".

19 grudnia 2019 r. do organu administracji wpłynęła skarga spółki na powyższą czynność materialno-techniczną wykreślenia apteki z rejestru aptek.

W uzasadnieniu spółka podniosła, że złożyła odwołanie od decyzji z 4 grudnia 2019 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej "B". W ostatnim akapicie uzasadnienia tej decyzji organ administracji stwierdził, że na jej podstawie nastąpi skreślenie zezwolenia z rejestru, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Jak wynika z rejestru aptek, organ administracji 14 grudnia 2019 r. (10 dni po wydaniu decyzji, a 6 dni przed jej doręczeniem) dokonał czynności materialno-technicznej w postaci zmiany danych zezwolenia spółki w rejestrze aptek. Zdaniem spółki, czynność ta została podjęta przez organ dowolnie, bez podstawy prawnej.

W opinii WSA, w tej sprawie nie jest kwestią sporną, że decyzja o wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki jest decyzją deklaratoryjną oraz że wywołuje skutek prawny z dniem określonym w tym przepisie (tzn. z dniem 1 sierpnia 2019r.).

- Istnieje spór między stronami co do spełnienia przesłanek wygaśnięcia zezwolenia określonych w art. 11 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2018 roku. W ocenie organu administracji przesłanki te zostały spełnione, gdyż spółka do dnia 1 sierpnia 2019r. nie wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (uczyniła to dopiero 16 sierpnia 2019r.), zaś zdaniem spółki, przesłanki z art. 11 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2018r. nie zostały spełnione gdyż w czerwcu 2019r. działalność lecznicza spółki została przeniesiona na nowy podmiot ("C") i spółka nie prowadziła tej działalności na dzień 1 sierpnia 2019r.- ocenił sąd.