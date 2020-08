Wywiad w gazecie biznesowej o aptekach to też ich reklama?

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ukarał przedsiębiorcę prowadzącego apteki karą w wysokości 37 tys. zł za prowadzenie reklamy aptek za pomocą wywiadu, którego udzielił jednemu z magazynów.

Jak poinformował mgr. farm, tym przedsiębiorcą jest Jan Zając – założycielem i właścicielem sieci drogerii i aptek Ziko, a materiał ukazał się w magazynie Forbes pod tytułem "Lekiem dla aptek są przejęcia rywali. Chętnych na sprzedaż swojego biznesu nie brakuje".

W decyzji WIF czytamy, że informację o artykule skierował GIF, ze wskazaniem zbadania czy artykuł nie narusza zakazu reklamowania 37 aptek ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego.

W ocenie przedsiębiorcy, apteka funkcjonuje niejako na dwóch płaszczyznach: biznesowej jako przedsiębiorca oraz zdrowotnej jako placówka ochrony zdrowia publicznego.

Z jednej strony apteka jest przedsiębiorstwem, które musi brać pod uwagę ekonomiczne realia, a przedsiębiorca ma konstytucyjnie zagwarantowaną swobodę działalności gospodarczej. Z drugiej strony, jako placówka ochrony zdrowia publicznego musi oferować usługi farmaceutyczne. W związku z tym wprowadzony został zakaz reklamy apteki, a reklamowania się jako podmiotu oferującego usługi farmaceutyczne.

Wskazał też, iż magazyn, w którym opublikowano wywiad, jest magazynem o tematyce ekonomiczno-biznesowej, dedykowanym co do zasady i profilu pisma,przedsiębiorcom. Specyfika periodyku uniemożliwia zakwalifikowanie go jako tzw.magazynu life stylowego, po który mogliby sięgnąć pacjenci apteki.

"Przeciwnie, ściśle biznesowy profil czasopisma wskazuje, że artykuły w nim zawarte dedykowane są przedsiębiorcom. Fakt ten powoduje, że materiał prasowy miał charakter odnoszący się ściśle do biznesowej strony przedsiębiorstwa i reklamował je jako prężnie rozwijającą się firmę, z którą warto nawiązywać kontakty biznesowe. Można przyjąć, że artykuł jest także skierowany do potencjalnych partnerów handlowych czy biznesowych, w tym do dostawców(producentów) czy potencjalnych franczyzobiorców" - dodał.

WIF jednak nie zgodził się z tą argumentacją. Powołuje się na zdania z tekstu, że "tym roku apteki odwiedzi 18 mln pacjentów, że apteki w związku z tym przechowują więcej leków niż konkurencja, dzięki czemu pacjenci mają większe szanse znaleźć w aptekach produkt, którego poszukują"