Z każdej sprzedanej butelki piwa 50 groszy na ochronę zdrowia

Sprawa zaskarżonej do Komisji Etyki Reklamy promocji piwa, na etykiecie którego jest wizerunek pielęgniarki, przybrała niespodziewany obrót. Firmę zaskoczyła skala darmowej promocji, jaką ma dzięki Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Wczoraj informowaliśmy o skardze złożonej do KER przez przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Sprawa dotyczy wykorzystania wizerunku zawodu medycznego w reklamie produktu. Tym razem nie chodzi o produkt leczniczy, ale alkohol.

"Umieszczenie etykiety na butelkach z alkoholem zawierający wizerunek skąpo ubranej kobiety, która przez wzgląd na charakterystyczne atrybuty stroju i nazwę produktu „The Nurse” w sposób oczywisty odnosi się do zawodu pielęgniarki" - napisała Izba o reklamie emitowanej na stronie internetowej producenta - browaru rzemieślniczego Brokreacja.

W opinii Izby, "wykorzystanie symbolu zawodu pielęgniarki w reklamie produktu alkoholowego budzi nie tylko niesmak, ale przede wszystkim sprzeciw wobec takich praktyk".

- Pielęgniarki i położne nie skarżą się na utratę dobrego imienia poprzez etykietę naszego piwa, a wręcz przeciwnie: stają po naszej stronie. Opinia Stowarzyszenia nie dość więc, że jest prawnie nieistotna, to jeszcze kompromituje samo Stowarzyszenie i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych - powiedział Jerzy Gibadło, menedżer ds. sprzedaży i marketingu Browaru Brokracja, o czym informuje portalspozywczy.pl.

Przedstawiciel browaru nie ukrywa, że firmę zaskoczyła skala darmowej promocji, jaką wyświadczyła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, jak i Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

- Kilkanaście dni temu trafiło do nas pismo od Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, które poinformowało nas, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła na nas skargę, z uwagi na używanie etykiety na piwie The Nurse, które, w jej mniemaniu, godzi w dobre imię zawodu pielęgniarek. Odpowiedzieliśmy na to pismo wyjaśniając, że ktoś tu ewidentnie wyolbrzymia fakty i że naszym celem nigdy nie było oczernianie czy wyśmiewanie jakiegokolwiek zawodu - dodaje.