ZAPPA: machina hejtu i czarnego PR znów nabiera rozpędu

Jeden z portali internetowych opublikował artykuł, który w ocenie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek zawiera szereg nieprawdziwych, zmanipulowanych lub nieścisłych wiadomości - informuje ZAPPA. Wydano oświadczenie.

"Masz pieniądze? Możesz zrobić praktycznie wszystko. Kupić artykuły sponsorowane, opłacić ekspertów do debaty i sprawić, żeby osoby z tytułami naukowymi dochodziły do jedynie słusznych wniosków. Ta machina hejtu i czarnego PR znów nabiera rozpędu i właśnie zaatakowała ZAPPA i mnie, personalnie. 16.01.2021 roku portal WP.PL opublikował artykuł pt. „Sejmowa batalia o apteki. Tak procedowano ważną ustawę”, zawierający szereg nieprawdziwych, zmanipulowanych lub nieścisłych wiadomości" - napisał Marcin Wiśniewski, szef ZAPPA.

W wydanym oświadczeniu przyznaje, że przed publikacją otrzymał szereg pytań od jego autora.

"Pytań nie byle jakich – atakujących, insynuujących, mierzonych na zaatakowanie i zniesławienie ZAPPA. Dziennikarz ewidentnie szył tekst pod fałszywą, w dodatku absurdalną tezę, że ZAPPA i/lub ja jesteśmy powiązani z Neuca, a także wspierani przez Samorząd Aptekarski. To dość oczywisty kierunek, zważywszy, że już przed wprowadzeniem ustawy AdA próbowano tworzyć medialne fakty, jakoby AdA była dziełem Neuca, dokonywanym przez „lobbystów” z Izby Aptekarskiej (jakby właśnie NRA dysponowała eskadrą najlepszych lobbystów świata)" - dodaje Marcin Wiśniewski.

- Niezwłocznie po publikacji artykułu wysłałem do redaktora naczelnego WP.PL mailem oraz listem poleconym żądanie sprostowania. Do dziś nie wpłynęła do mnie żadna odpowiedź - informuje.

W oświadczeniu szef ZAPPA wymienia też wspomniane nieprawidłowości.

Całość oświadczenia: http://aptekarze.org.pl/