ZAPPA: sieć ma pół roku na usunięcie uchybień dotyczących 1%

Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 decyzji kończących postępowanie z wniosku ZAPPA w sprawie naruszania przez sieć DOZ obowiązujących od 2004 roku limitów antykoncentracyjnych, 1% w województwie - informuje Związek.

- WIF potwierdził, że 12 spółek DOZ stanowi grupę kapitałową, która prowadzi w województwie 16 aptek. Limit antykoncentracyjny w woj. podlaskim wynosi 4 apteki. Zatem 12 aptek DOZ działa z naruszeniem prawa – art. 99.3 ustawy Prawo Farmaceutyczne - ocenia ZAPPA.

Na mocy decyzji WIF, grupa kapitałowa prowadząca sieć aptek DOZ została zobowiązana do usunięcia uchybień i dostosowania się do określonych prawem wymagań, pod rygorem cofnięcia przez WIF nadliczbowych zezwoleń z mocy art.37ap.

Sieć dostała na to 6 miesięcy.

Decyzja WIF nie jest ostateczna, podlega odwołaniu do GIF.

W uzasadnieniu decyzji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podał szereg argumentów, a wśród nich, że warunki prowadzenia apteki muszą być spełniane przez cały czas jej prowadzenia, a nie tylko w momencie wydania zezwolenia.

- W 14 kolejnych wojewódzkich inspektoratach prowadzone są również na wniosek ZAPPA analogiczne postępowania wobec sieci DOZ. W maju 2018 r. złożyliśmy wnioski o cofnięcie 413 zezwoleń tej sieci, ponieważ tyle aptek tej sieci narusza limity antykoncentracyjne - dodaje Związek.

- Sąd wyraźnie podkreślił, że podmiot przejmujący aptekę musi spełniać aktualne warunki udzielenia zezwolenia. Oznacza to, że po wejściu AdA, uprawnienia do nowego zezwolenia, niezależnie od sposobu jego pozyskania, ma wyłącznie farmaceuta lub spółka farmaceutów, jeżeli nie prowadzi więcej niż 4 aptek. Mimo, że taka interpretacja była oczywista, sieci ryzykowały. Teraz przyjdzie czas rozliczeń, bo również w tych sprawach wysłaliśmy do WIF szereg wniosków, szykujemy też kolejne - komentuje Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

