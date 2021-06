Zmiany w organizacji pracy GIF: będzie bezpośrednia współpraca z kierownikami

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. Wchodzi w życie 23 czerwca br.

Rozporządzenie przewiduje utworzenie nowej komórki organizacyjnej - Biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jako komórki obsługującej kierownika Urzędu.

W skład Głównego Inspektoratu wchodzą zatem:

1) Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Departament Nadzoru;

4) Departament Inspekcji do Spraw Wytwarzania;

5) Departament Prawny

Dotychczas zadania obsługi Głównego Inspektora Farmaceutycznego skupione były w Biurze Dyrektora Generalnego, co z uwagi na konieczność zachowania drogi służbowej, nie sprzyjało bezpośredniej współpracy Głównego Inspektora z pracownikami odpowiadającymi za zadania w obszarze współpracy międzynarodowej, komunikacji medialnej czy też kształtowanie polityki i wizerunku Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które to zadania należą do typowych zadań komórek obsługujących kierowników Urzędu.

Utworzenie nowej komórki organizacyjnej ma zwiększyć nadzór merytoryczny nad komórkami urzędu i ułatwi zarządzanie w dedykowanym obszarze.

Rozporządzenie weszło w życie 23 czerwca 2021 roku.