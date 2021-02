Były poseł ni w ząb nie rozumie rynku farmaceutycznego

Z dużą uwagą śledzimy rosnące ostatnio zainteresowanie Przemysława Wiplera branżą farmaceutyczną - informuje ZAPPA. Organizacja dokonuje przeglądu działań polityka w zakresie rynku aptecznego. Jakie wyciąga wnioski?

Przemysławowi Wiplerowi zdarzało się już wcześniej, choć rzadko, wypowiadać w kwestii leków i aptek (jak każdy neoliberał neguje wszelkiego rodzaju regulacje, w tym także „Aptekę dla aptekarza”), ale ostatnimi czasy poświęca branży farmaceutycznej nad podziw dużo uwagi.

Pan Przemysław ożywił się pod koniec ubiegłego roku, gdy było głośno wokół ustawy o zawodzie farmaceuty i od tamtej pory nie daje o sobie zapomnieć.

Jakie zatem wątki podejmuje?

– „rynek apteczny jako kopalnia pieniędzy dla (niektórych…) hurtowni farmaceutycznych!”,

– „Apteka dla aptekarza”:

„od zawsze byłem i jestem przeciwnikiem tego typu regulacji (…) bo pierwszy raz o tym gadałem dawno, dawno temu. Jestem w tej sprawie za wolnością gospodarczą i przeciw przeregulowaniu ważnego obszaru życia”,

„Apteki powinny być dla pacjentów, nie dla „aptekarzy” i to tylko niektórych”,

„W wyniku ADA liczba aptek spadła o tysiąc, liczba osób pracujących jako farmaceuci spadła o tysiąc”

– ustawa o zawodzie farmaceuty: „to będzie bardzo ciekawe głosowanie: danie samorządowi zawodowemu prawa do natychmiastowego zamykania aptek bez kontroli sądowej to coś z czym z jednej strony walczył PiS, z drugiej strony coś na co nie powinna godzić się opozycja (faktyczne wyłączanie kontroli sądowej)”.

Były poseł wygłasza swoje sądy z dużą pewnością siebie, ale ni w ząb nie rozumie rynku farmaceutycznego, a tym bardziej takich regulacji jak „Apteka dla aptekarza”.

