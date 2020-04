Brak możliwości szerokiego testowania personelu medycznego i pacjentów oraz brak możliwości wpisywania rozpoznania zakażenia koronawirusem po diagnozie obrazowo-klinicznej zawsze będą wpływały na niedoszacowanie statystyk związanych z zakażeniem SARS-CoV-2 - uważa Bartosz Fiałek, rezydent reumatologii, przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego OZZL.

Opublikował w mediach społecznościowych nagranie, tytułując je jako "prawdę na temat obecnych statystyk związanych z liczbą zakażonych koronawirusem oraz liczbą ofiar śmiertelnych spowodowanych zakażeniem koronawirusem.

"Tłumaczę w najprostszy z możliwych sposobów, dlaczego 2 liczby - zakażonych i ofiar śmiertelnych - są niedoszacowane. Film dłuższy - ponad 16 minut, ale warty obejrzenia dla lepszego zgłębienia tematu obecnej sytuacji pandemicznej. A do rządzących wystosowuję pytanie: Czy zależy nam na ładnych, czy na rzetelnych statystykach?"

Głównym powodem tych nieścisłości, jest zbyt mała liczba wykonywanych testów w trakcie pandemii, nawet u osób w kwarantannie czy nadzorze epidemicznym oraz nieraportowanie zgonów osób, które miały typowy obraz kliniczny i zmiany w płucach oraz tych, które zmarły w kwarantannie, a nie miały wykonanych testów, jako ofiary koronawirusa.

W poniedziałek (30 marca) wykonano w Polsce 4800 testów. Nie jest to mała liczba, jeśli jednak porówna się ją z tym, jaka jest przepustowość laboratoriów niemieckich, w których po 4 kwietnia ma być wykonywanych nawet 100 tys. testów dziennie, to świadczy tylko o tym, jak mało testów wykonujemy i jak bardzo jest niedoszacowana liczba zakażeń koronawirusem w Polsce.

Aby oszacować czy w Polsce wykonuje się wystarczającą liczbę testów w kierunku koronawirusa, wystarczy porównać ich ilość z liczbą osób objętych nadzorem epidemiologicznym i w kwarantannie.

Jeżeli dziś nie testujemy osób, które mają objawy, ale nie mają potwierdzonego kontaktu albo odwrotnie, jeżeli mają potwierdzony kontakt, ale nie mają objawów, czyli wszystkich osób z nadzoru epidemiologicznego i poddanych kwarantannie, to, niestety, nasza liczba jest znacznie zaniżona. Tu nie chodzi o to, żebyśmy siali panikę, ale o to, byśmy byli świadomi sytuacji epidemicznej w kraju.