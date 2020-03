Dziękuję Wam za ciężką, wręcz heroiczną pracę na rzecz pacjentów

W ciągu ostatnich dni do aptek trafiło ponad 21 mln pacjentów. Te dane pokazują skalę wyzwania oraz ogrom pracy jaką wykonują farmaceuci, często w ekstremalnie trudnych warunkach - pisze prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, dziękując farmaceutom za pracę.

"Ostatnie tygodnie są bardzo trudnym czasem dla wszystkich zawodów medycznych. Pandemia koronawirusa, opanowując niemal wszystkie zakątki świata, niestety nie ominęła również Polski. Wirus, z którym musi zmierzyć się system ochrony zdrowia to trudny do pokonania przeciwnik. Priorytetem każdego przedstawiciela zawodu medycznego w tym czasie powinna być więc jedność oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie całego społeczeństwa.

Jesteśmy zawodem zaufania publicznego i to my stoimy na pierwszej linii frontu tej nierównej walki. W ciągu ostatnich dni do aptek trafiło ponad 21 mln pacjentów. Te dane pokazują skalę wyzwania oraz ogrom pracy jaką wykonują farmaceuci, często w ekstremalnie trudnych warunkach. Zdaję sobie sprawę ze skali problemów z jakimi mierzy się każdy z Was w codziennej pracy, dlatego podejmujemy liczne działania mające na celu ochronę Waszego bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości opieki nad pacjentami.

Z inicjatywy samorządu aptekarskiego sukcesywnie dostarczane są do aptek bezpłatne płyny dezynfekcyjne wyprodukowane specjalnie na Wasze potrzeby przez polskiego producenta, Polfę Tarchomin. Efektem naszych ostatnich rozmów z Ministerstwem Zdrowia i NFZ jest także wdrożone rozwiązanie, dzięki któremu apteki otrzymują zwrot refundacji niezwłocznie po prawidłowym rozliczeniu, co przyczynia się do zachowania płynności finansowej wielu placówek.

Wniesione uwagi farmaceutów dotyczące uproszczenia zasad wystawiania recepty farmaceutycznej w zapisach tzw. ustawy o COVID-19 zostały uwzględnione we wspomnianym dokumencie. Na bieżąco śledzimy rynek farmaceutyczny i reagujemy na pojawiające się nieprawidłowości. Apel Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowany do przedsiębiorców zmobilizował ich do działań poprawiających bezpieczeństwo i warunki tych z Was, którzy na co dzień pracują w sieciach aptecznych.