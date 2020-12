Epidemia wymusiła zmianę nawyków zakupowych, także w aptekach

Branża potrzebuje jednak jeszcze bardziej zdecydowanych działań na rodzimym rynku. Potrzeba nam konkretnych narzędzi wspierających: RTR, o którym w polskim rządzie rozmawia się od lat, ulg podatkowych, czy dofinansowania na B+R - ocenia Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.

Kończący się rok 2020 można porównać do walki bokserskiej o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Niewątpliwie największym wyzwaniem była epidemia COVID-19 i jej wpływ na całą gospodarkę. W przypadku polskiego rynku farmaceutycznego, w marcu br. obserwowaliśmy gwałtowny wzrost pacjentów i ruchu w aptekach, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży o 33% rdr. Było to efektem gromadzenia zapasów leków OTC, które pacjenci robili w Q1 2020 roku ze względu na zapowiadaną pandemię COVID-19.

Od początku drugiego kwartału wprowadzano coraz to większe obostrzenia. Jako społeczeństwo przeszliśmy z trybu offline do pracy zdalnej, wypracowaliśmy zupełnie nowy model komunikacji, który był konsekwencją izolacji społecznej, mającej na celu minimalizację ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nowa sytuacja wymusiła również zmianę nawyków zakupowych Polaków. Obecnie już 76 proc. osób korzystających z internetu wybiera się na zakupy online co najmniej raz w miesiącu, a tylko 4 proc. deklaruje, że nie robi tego w ogóle.

Temu trendowi nie oparł się także rynek farmaceutyczny. Według CBOS w 2020r. dwukrotnie częściej niż jeszcze parę lat temu kupujemy przez internet leki OTC i suplementy diety. Dużo częściej zamawiamy przez internet także leki RX czy recepty na leki. Digitalizacja w branży farmaceutycznej podczas pandemii COVID-19 odzwierciedla się również w nowym modelu komunikacji liniowej z lekarzami i wzroście znaczenia platform multichannelowych.

Rozwijająca się pandemia i utrzymujący lockdown wpłynęły na odwrócenie tendencji i spadki sprzedaży w kolejnych miesiącach – w kwietniu o 7%, w maju o 17%, a w czerwcu o 6,6% w porównaniu do poszczególnych miesięcy rdr. Niebagatelny wpływ miały na to również ograniczenia w łańcuchu dostaw, utrudniające dostęp do leków i mające istotny wpływ na wydłużenie się procesu produkcji. Dotknęło to istotną część branży.