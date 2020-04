Fabryki leków pracują siedem dni w tygodniu na trzy zmiany

Po wybuchu pandemii firmy farmaceutyczne działające w Polsce zadeklarowały natychmiast, że nasz rynek będzie dla nich priorytetowy i w pierwszej kolejności będą dostarczać leki Polakom. Producenci włączyli się także w walkę z koronawirusem przekazując polskim szpitalom wsparcie sprzętowe, lekowe i finansowe - przypominają Krakowi Producenci Leków.

W momencie pojawienia się koronawirusa krajowi wytwórcy leków – zarówno państwowi, jak i prywatni - dużym wysiłkiem organizacyjnym zwiększyli produkcję, aby zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na leki. Firmy zdecydowały się też wesprzeć polskie szpitale przekazując im darmowe leki, sprzęt, środki ochronne i pieniądze.

24 godziny na dobę

Krajowe firmy we współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym dokładają starań, aby dostawy substancji do wytwarzania leków odbywały się w sposób zapewniający ciągłość produkcji. Zakup i przywiezienie składników do produkcji farmaceutycznej stały się teraz dużym wyzwaniem logistycznym. Mimo tego fabryki leków w Polsce pracują obecnie siedem dni w tygodniu na trzy zmiany.

Dlatego pracownikom zakładów farmaceutycznych podziękował premier Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu przesłanym krajowym wytwórcom leków. "Dziś, kiedy ulice miast i miasteczek zamarły, Wy pracujecie na pełnych obrotach. W imieniu rządu, ale też w imieniu milionów Polaków, dziękuję Państwu za służbę. Praca rodzimego przemysłu farmaceutycznego, naszego nieocenionego skarbu jest dziś bezcenna" – powiedział szef Rady Ministrów.

Krajowi wytwórcy dla Polski

Producenci leków włączyli się też w walkę z koronawirusem w Polsce. Obok państwowej Polfy Tarchomin, która ruszyła z produkcją płynów do dezynfekcji przekazywanych Agencji Rezerw Materiałowych i bezpośrednio farmaceutom, również prywatne polskie firmy mają swój wkład w tę batalię.

Polpharma sfinansowała zakup aż 100 respiratorów za łączną kwotę zakupu 7 mln zł, przekazała sprzęt ochronny dla lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dostarcza także codziennie ponad 500 posiłków do warszawskich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego.

Adamed przekazuje lek Arechin w formie darowizny dla szpitali w Polsce, w których leczeni są pacjenci z COVID-19 i na własny koszt go dostarcza. Wsparł finansowo Pabianickie Centrum Medyczne w zakupie respiratora. Wspiera także lekarzy i farmaceutów dostarczając im środki ochronne.