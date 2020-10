Farmaceuci jako sprzedawcy? To tak jakby limuzyną wozić gruz

Opieka farmaceutyczna, prowadzenie farmakoterapii, wykonywanie szczepień, badań profilaktycznych czy diagnostycznych, równoprawna współpraca z innymi zawodami medycznymi w leczeniu pacjentów to standard, do którego będziemy zmierzać, a ustawa o zawodzie farmaceuty to pierwszy krok na tej drodze - ocenia Marcelina Zawisza.

Posłanka Lewicy mówiła tak podczas drugiego czytania w Sejmie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (27 października):

Farmaceuci na ustawę o zawodzie czekają kilkadziesiąt lat. Sam ten fakt pokazuje, nad jak ważnym aktem w tej chwili procedujemy. To grupa zawodowa świetnie wykształconych specjalistów i specjalistek, doskonale merytorycznie przygotowana do udzielania pacjentom i pacjentkom wyspecjalizowanych świadczeń.

Niestety przez kilkadziesiąt lat trwania Rzeczypospolitej była to grupa zawodowa, która została po prostu zapomniana przez system ochrony zdrowia, sprowadzona do roli sprzedawców leków.

Tak, przez 30 lat w III RP kształcimy na trudnych studiach farmaceutki i farmaceutów po to, by później w aptekach pełnili role nieprzystające do ich wykształcenia i kompetencji: magazynierów, sprzedawców, szufladziarzy, podbijaczy faktur. To tak jakby limuzyną wozić gruz.

A przecież doświadczenia innych krajów pokazują, że może być inaczej, że farmaceutka i farmaceuta to niezbędny element systemu ochrony zdrowia, że apteka nie jest tylko sklepem z lekami, a pełniącą ważne zadania placówką ochrony zdrowia.

Opieka farmaceutyczna, prowadzenie farmakoterapii, wykonywanie szczepień, badań profilaktycznych czy diagnostycznych, równoprawna współpraca z innymi zawodami medycznymi w leczeniu pacjentów to standard, do którego będziemy zmierzać, a ustawa o zawodzie farmaceuty to pierwszy krok na tej drodze.

Znalazło się w niej wiele zapisów, które klub Lewicy popiera.

Definicja opieki farmaceutycznej oraz usług farmaceutycznych, które po raz pierwszy w historii farmaceuci i farmaceutki będą mogli świadczyć w polskich aptekach. Gwarancja niezależności zawodowej farmaceutek i farmaceutów, ważna zwłaszcza w świetle praktyk firm mających na celu nie dobro pacjenta, a zwiększenie już olbrzymiego w naszym kraju spożycia leków i suplementów diety i zysków korporacji produkujących i sprzedających te produkty.