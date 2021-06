Farmaceuci mają przed sobą świetlaną przyszłość

Wizja rozwoju naszego zawodu jest bardzo dobra, tylko musimy umieć z tego skorzystać - uważa prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Jako farmaceuci stanęliśmy na wysokości zadania i wsparliśmy naszych pacjentów, w tym początkowym okresie pandemii, kiedy panowało największe poczucie zagrożenia, strachu i chaosu. Farmaceuci pracowali w aptekach, które pozostawały otwarte dla pacjentów.

W związku z tym dostępność do leków była w pełni zabezpieczona i pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, zaopiekowali. W tamtym czasie do aptek kierowali pierwsze swoje kroki w celu uzyskania odpowiedniej porady, ale też wsparcia psychicznego.

Farmaceuci włączeni do systemu ochrony zdrowia

Pandemia faktycznie udowodniła, że polscy farmaceuci są niezbędni i że wypełnili tą swoją rolę, dając poczucie bezpieczeństwa i budząc zaufanie pacjentów. Myślę, że będzie miało swoje duże przełożenie na następne lata.

Zawód farmaceuty od zawsze był dobrze postrzegany. Przez tyle lat udzielaliśmy porad, wspieraliśmy naszych pacjentów, a pandemia udowodniła to, że jesteśmy tą grupą zawodową, na którą Polacy mogą zawsze liczyć.

W międzyczasie została uchwalona ustawa o zawodzie farmaceuty, która daje nam możliwość sprawowania opieki farmaceutycznej, czyli dodatkowych usług na rzecz pacjenta.

To jest nowy trend - farmaceuci zostaną włączeni bardzo aktywnie do systemu ochrony zdrowia. Powinni mieć możliwość sprawowania większej liczby usług czy świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta wzorem innych krajów.

Czasami farmaceuta może zastąpić lekarza lub pielęgniarkę

Mamy starzejące się społeczeństwo i z danych, do których mamy dostęp, wynika, że w 2030 roku ponad 23% społeczeństwa będzie w wieku powyżej 65 lat. Jednocześnie mamy niewystarczającą liczbę lekarzy i pielęgniarek. To oznacza potrzebę przejęcia części zadań przez farmaceutów.

Możemy wesprzeć pacjenta w farmakoterapii, w przebiegu drobnych dolegliwości, a zatem udzielić odpowiedniej porady.

Te drobne dolegliwości, którymi mógłby się zająć farmaceuta, to przede wszystkim dolegliwości dermatologiczne, związane z przewodem pokarmowym. Raport dotyczący opieki farmaceutycznej, wyłaniał aż 162 rozpoznania, w których farmaceuta może udzielić drobnej porady.

Świetlana przyszłość zawodu farmaceuty

Dlatego moim zdaniem farmaceuci mają bardzo świetlaną przyszłość. I to nie tylko farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych, ale też farmaceuci pracujący w szpitalach.

To ten obszar, w którym farmaceuci powinni być zatrudniani w większej liczbie i w większym stopniu realizować swoje zadania zawodowe, wspierając zarówno zespoły terapeutyczne, jak i samych pacjentów.

Wizja rozwoju naszego zawodu - moim zdaniem - jest bardzo dobra, tylko musimy umieć z tego skorzystać.

Musimy zadbać o to, żeby nasze kwalifikacje i wiedza były aktualne, żebyśmy na bieżąco byli z problemami zdrowotnymi naszych pacjentów. Zatem musimy poszerzać naszą wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. To jest kluczowe, bo cała medycyna i farmacja idą do przodu i na pewno staną przed nami nowe wyzwania.

Wypowiedź zarejestrowana podczas panelu dyskusyjnego "Jaka przyszłość czeka farmaceutów? Nowe trendy i wyzwania" zorganizowanego w ramach podsumowania 30-lecia Polskiej Grupy Farmaceutycznej (23 czerwca br) i wydarzenia Hello Future II.