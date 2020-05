Firmy informują, że mają zapasy substancji czynnych co najmniej do końca roku

Wytwórcy leków przekazali podczas spotkań Ministerstwu Zdrowia informację, że nie znane są im przypadki, by jakaś fabryka w Chinach zaprzestała całkowicie produkcji, nie otrzymali też sygnałów by zakontraktowane zakupy substancji czynnej czy leków miały w ogóle być nierealizowane - informuje wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie prawdopodobnego ograniczenia podaży leków przeciwbólowych w szpitalach i na rynku detalicznym, wiceminister odpowiedział, jak wygląda sytuacja:

"Do Ministra Zdrowia docierały niepokojące sygnały, że niektóre z firm farmaceutycznych informują szpitale o konieczności oszczędnego gospodarowania lekami w związku z globalną sytuacją zamknięcia granic Chin jak i Indii na towary eksportowane z tych państw.

Sytuacja powyższa została wyjaśniona i aktualnie nie odnotowuje się co do zasady trudności z dostępnością substancji czynnych lub produktów leczniczych. Minister Zdrowia ściśle współpracuje z podległymi mu urzędami, tj. z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a także z polskimi producentami leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, Naczelną Izbą Aptekarską i Naczelną Izbą Lekarską w celu zabezpieczenia dostępności ww. produktów dla polskich pacjentów.

Na bieżąco zbierane są wszelkie informacje od przedstawicieli zawodów aptekarskich i lekarskich oraz podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych, analizowane i przetwarzane, by podejmować odpowiednie działania w zakresie posiadanych narzędzi w celu zapewnienia ciągłości farmakoterapii polskich pacjentów.

By być w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dedykowaną skrzynkę pocztową, na którą podmioty odpowiedzialne oraz hurtownie farmaceutyczne mogą przesyłać wszelkie informacje dotyczące dostępności do produktów leczniczych w sytuacji związanej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2.

Należy również wskazać, że w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami polskich producentów leków, których efektem było wydanie w dniu 5 marca 2020 r. komunikatu o współpracy Ministerstwa Zdrowia i Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w celu zabezpieczenia dostępu polskich pacjentów do niezbędnych leków. Sektor farmaceutyczny zobowiązał się do priorytetowego traktowania polskiego rynku i zaopatrywania go w pierwszej kolejności. Wówczas krajowi producenci leków nie odnotowali przerw w dostawach substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków.