Krajowa produkcja leków. PZPPF: nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z pandemii?

Po wybuchu pandemii większość krajów, w tym Polska, zadbała o zatrzymanie produkowanych na ich terytorium leków na własny rynek, pozwalała na eksport tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb swoich obywateli. Czy naprawdę chcemy, aby pacjenci stracili możliwość kontynuacji terapii? - pyta Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Rząd nie chce ujawnić projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej przed wyborami prezydenckimi. To budzi niepokój krajowych producentów leków. Jeśli znajdą się tam – jak sugerują media - zapisy preferujące azjatyckich wytwórców leków, Polacy mogą stracić dostęp do leków, a przemysłowi farmaceutycznemu w Polsce grozi zapaść - ocenia Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Firmy farmaceutyczne przeniosą się do innych krajów UE, co pozbawi zatrudnienia kilkadziesiąt tysięcy osób. Krajowi wytwórcy stracą też udział we własnym rynku farmaceutycznym, który jest jednym z największych w Europie. Dlatego apelujemy do Prezydenta RP i Parlamentarzystów, aby w ustawie o Funduszu Medycznym wprowadzić zapisy gwarantujące Polakom bezpieczeństwo lekowe.

Miesiąc temu, 26 maja br., minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że za 30 dni przedstawi założenia mechanizmu, który będzie wspierał rozwój produkcji leków w Polsce, tzw. RTR. Niestety, zapisów RTR nie ma, za to wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski 18 czerwca br. poinformował, że projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie zostanie ujawniony przed wyborami.

Z doniesień medialnych wynika, że ma się tam znaleźć zapis, który będzie zmuszał krajowych producentów do dostosowania cen swoich leków do cen produktów azjatyckich. Jeśli tego nie zrobią, leki zostaną usunięte z listy refundacyjnej. W praktyce oznacza to, że azjatycki wytwórca może zaproponować bardzo niską cenę leku, który dostarczy na rynek w niewielkiej ilości pokrywającej zaledwie 15% rynku. Do ceny tej mają referować wszyscy inni wytwórcy. Jeśli nie będą w stanie produkować tak tanio, wypadną z refundacji. W efekcie azjatycki producent stanie się monopolistą, który w przyszłości zacznie dyktować warunki. Uzależni to całkowicie Polskę od dostaw zagranicznych leków.