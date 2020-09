Liczba szczepionek dostarczanych do aptek jest niewystarczająca

Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie są już realizowane do aptek. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będą kontynuowane dostawy - mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Jak przyznała prezes NRA w programie wp.pl "Newsroom", obecnie są problemy z dostępnością do szczepionki przeciwko grypie.

- W Polsce wyszczepialność w latach poprzednich była bardzo słaba (ok. 4 proc. całej populacji). Pamiętajmy, że ten rok jest wyjątkowy z racji pandemii koronawirusa. Zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie zdecydowanie wzrosło. Farmaceuci każdego dnia rozmawiają z osobami chcącymi zaszczepić się przeciwko grypie. Pacjenci pytają o zasadność takich szczepień, o ich dostępność. Dlatego też trudno jest ocenić faktyczne zapotrzebowanie naszego społeczeństwa na takie preparaty - powiedziała.

Prezes NRA przyznała, że teraz jest problem z realizacją zamówień. Ilość szczepionek dostarczanych do polskich aptek jest obecnie niewystarczająca. Apteki czekają na pełną realizację zamówień, które złożyły do hurtowni farmaceutycznych: - Sytuacja powinna ulec zmianie na przełomie września i października. Liczymy na to, że dostawy szczepionek do Polski będą regularne i w zdecydowanie większej liczbie.

- Z informacji, które posiadamy, wynika, że resort zdrowia dokłada wszelkich starań, żeby poprawić dostępność szczepionek przeciwko grypie - zaznaczyła Piotrowska-Rutkowska. O tym, ile szczepionek trafia do kraju, decyduje Ministerstwo Zdrowia.

Do Polski ma trafić ok. 2 mln szczepionek. Jeśli popyt będzie większy, ta liczba wzrośnie.

Na jakiej podstawie oceniane jest to zapotrzebowanie? Jak tłumaczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, apteki zbierają zapotrzebowanie na szczepionki od pacjentów, tę liczbę zgłaszają hurtowni, potem pacjenci są informowani o możliwości jej nabycia. - Pamiętajmy, że szczepionki możemy nabyć w aptece na podstawie recepty - dodała.

Źródło: https://wideo.wp.pl/