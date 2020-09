Negocjacje ws. szczepionek p/ grypie powinny rozpocząć się już wiosną

Z powodu pandemii COVID-19 zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie będzie znacznie zwiększone, dlatego Minister Zdrowia powinien rozpocząć negocjacje w sprawie dodatkowych zakupów na wiosnę, a nie dopiero we wrześniu - ocenia mgr farm. Walenty Zajdel, kierownik apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

W Polsce są dopuszczone do obrotu cztery szczepionki przeciwko grypie: Influvac Tetra (antygen powierzchniowy, inaktywowana), Vaxigrip Tetra (rozszczepiony wirion, inaktywowana), Fluarix Tetra (rozszczepiony wirion, inaktywowana) oraz Fluenz Tetra (żywa atenuowana) – przeznaczona dla dzieci.

Wszystkie wymienione szczepionki są czterowalentne, ponieważ zapewniają czynne uodpornienie przeciw czterem szczepom wirusa grypy (dwa podtypy A oraz dwa typy B). Odpowiedź immunologiczną, czyli wytworzenie odporności i wytworzenie przeciwciał, które neutralizują wirusy grypy, osiąga się zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni od chwili wykonania szczepienia.

Jak powstają szczepionki

Na każdy sezon grypowy (jesień -zima) muszą zostać wyprodukowane szczepionki przeciwko grypie o innym składzie, odpowiednim na dany sezon. W Genewie w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na wiosnę odbywa się spotkanie ekspertów z dziedziny wirusologii, którzy przewidują, jaki wirus grypy będzie krążył za siedem miesięcy. Zadanie nie jest łatwe. Przewidywanie opiera się na latach profesjonalnych obserwacji, symulacji oraz analiz naukowych.

Eksperci WHO podejmują decyzję o składzie substancji czynnej w szczepionkach przeciwko grypie na dany sezon. Dopiero po wydaniu zaleceń przez WHO oraz wytycznych Europejskiej Agencji Leków (EMA) firmy farmaceutyczne mogą rozpocząć proces wytwarzania szczepionek przeciwko grypie. Cały proces wytwarzania jest długotrwały. Pierwszym etapem jest hodowla oraz namnażanie wirusa w zapłodnionych jajach kurzych. Hodowla wirusa w ilości wystarczającej do zrobienia szczepionki trwa sześć miesięcy.

Następnym etapem jest produkcja szczepionki z żywych osłabionych wirusów lub z martwych wirusów. Pierwsze szczepionki na dany sezon grypowy są gotowe na przełomie sierpnia i września.

Niska wyszczepialność w Polsce

Na świecie jest tylko kilka firm farmaceutycznych, które produkują szczepionki przeciwko grypie. Wielkość produkcji na każdy sezon grypowy wynika z poziomu wyszczepialności w poszczególnych krajach. Dostawy są realizowane w 3-4 transzach w ciągu kilku miesięcy.