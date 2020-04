Nierówna walka dużych sieci z rodzinnymi aptekami

Nierówna walka aptek prywatnych z sieciowymi trwa od dawna. Niezgodne z prawem praktyki dużych sieci, doprowadzając do upadłości indywidualne apteki prowadzone przez farmaceutów często od wielu pokoleń - ocenia Naczelna Rada Aptekarska.

Agresywna polityka sprzedażowa narzucająca farmaceutom określony „standard” obsługi, sprzedaż poniżej cen zakupu oraz uchylanie się od zapłaty wielomilionowych podatków w Polsce to tylko niektóre z praktyk aptek sieciowych szczegółowo przedstawionych w reportażu „Magazynu śledczego Anity Gargas” wyemitowanym w TVP1 23 kwietnia br.

Apteki to przede wszystkim placówki ochrony zdrowia

Marcin Wiśniewski reprezentujący Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) jako przyczynę rynkowej patologii wskazuje zmiany legislacyjne jakie zaszły na rynku aptecznym w 2002 r., kiedy to zliberalizowano prawo, umożliwiając posiadanie apteki wszystkim, a więc również osobom bez wykształcenia farmaceutycznego. Rozwijająca się w od tego czasu ekspansja dużych aptecznych graczy znacząco zmieniła obraz rynku w Polsce. Zysk finansowy stał się głównym miernikiem decydującym o zasadach funkcjonowania aptek sieciowych.

– Od dostępności apteki, od tego co się w niej dzieje, od tego kto nią zarządza, zależy tak naprawdę co nam zostanie polecone. Rolą aptek nie jest szukanie sposobu na to, by wymusić na pacjencie poczucie potrzeby zakupu. Farmaceuci dostają od swoich przełożonych, od menedżerów listy leków często z ilościami, które powinni sprzedać w danym tygodniu. Są z tego rozliczani – komentuje wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Michał Byliniak.

Powyższe praktyki potwierdza w materiale farmaceutka, która zrezygnowała z pracy w aptece sieciowej z powodu nieetycznych praktyk narzucanych przed koordynatorów.

Prawo farmaceutyczne do poprawki

Zdaniem byłego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy, prawo farmaceutyczne wymaga dużej nowelizacji. Wprowadzona w 2017 r. tzw. „Apteka dla Aptekarza” (AdA) miała być jedynie przepisem przejściowym do czasu wprowadzenie znacznie większej reformy, która umocniłaby apteki w roli placówek ochrony zdrowia. Luki w prawie nie zadowalają także samych farmaceutów, dając możliwość wypracowania przez przedsiębiorców prowadzących sieci apteczne mechanizmów obchodzenia przepisów.